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Над российскими регионами за ночь уничтожили 84 украинских БПЛА

Над российскими регионами за ночь уничтожили 84 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.12.2024

Над российскими регионами за ночь уничтожили 84 украинских БПЛА

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника, сообщает Минобороны России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:17:00+03:00

2024-12-19T10:17:00+03:00

2024-12-19T10:17:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника, сообщает Минобороны России в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в публикации.Как уточняет ведомство, 34 из них сбили над Ростовской областью, 21 — над Брянской, 14 — над Белгородской, шесть — над Воронежской.По три беспилотника уничтожили над территорией Курской и Тамбовской областей. Один БПЛА был сбит над Краснодарским краем.Накануне Минобороны России во время брифинга начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова показало карту с зонами досягаемости западных ракет и беспилотников.Так, американские ракеты ATACMS, британские Storm Shadow и англо-французские Scalp-EG могут достигать целей в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР, ЛНР и Крыму, Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях.Также западные ракеты могут частично доставать до Краснодарского края, Волгоградской, Тамбовской, Смоленской и Калужской областей.При этом, судя по карте слайда, в зоне поражения БПЛА Tekever AR3 с дальностью одна тысяча километров находятся регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

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