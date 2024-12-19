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Над российскими регионами за ночь уничтожили 84 украинских БПЛА
Над российскими регионами за ночь уничтожили 84 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.12.2024
Над российскими регионами за ночь уничтожили 84 украинских БПЛА
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника, сообщает Минобороны России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:17:00+03:00
2024-12-19T10:17:00+03:00
2024-12-19T10:17:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника, сообщает Минобороны России в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в публикации.Как уточняет ведомство, 34 из них сбили над Ростовской областью, 21 — над Брянской, 14 — над Белгородской, шесть — над Воронежской.По три беспилотника уничтожили над территорией Курской и Тамбовской областей. Один БПЛА был сбит над Краснодарским краем.Накануне Минобороны России во время брифинга начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова показало карту с зонами досягаемости западных ракет и беспилотников.Так, американские ракеты ATACMS, британские Storm Shadow и англо-французские Scalp-EG могут достигать целей в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР, ЛНР и Крыму, Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях.Также западные ракеты могут частично доставать до Краснодарского края, Волгоградской, Тамбовской, Смоленской и Калужской областей.При этом, судя по карте слайда, в зоне поражения БПЛА Tekever AR3 с дальностью одна тысяча километров находятся регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989837280.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Краснодарский край, Ростовская область
Над российскими регионами за ночь уничтожили 84 украинских БПЛА
Над регионами России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника