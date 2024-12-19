https://ria.ru/20241219/boytsy-1990095066.html
Путин рассказал о героизме российских бойцов
Путин рассказал о героизме российских бойцов - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о героизме российских бойцов
Российские бойцы на фронте действуют героически, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:39:00+03:00
2024-12-19T12:39:00+03:00
2024-12-19T12:42:00+03:00
безопасность
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские бойцы на фронте действуют героически, заявил президент России Владимир Путин."Что касается ребят, то они действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин рассказал о героизме российских бойцов
Путин: российские бойцы на фронте действуют героически