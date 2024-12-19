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Путин рассказал о героизме российских бойцов - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 19.12.2024 (обновлено: 12:42 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/boytsy-1990095066.html
Путин рассказал о героизме российских бойцов
Путин рассказал о героизме российских бойцов - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о героизме российских бойцов
Российские бойцы на фронте действуют героически, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:39:00+03:00
2024-12-19T12:42:00+03:00
безопасность
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские бойцы на фронте действуют героически, заявил президент России Владимир Путин."Что касается ребят, то они действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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безопасность, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин рассказал о героизме российских бойцов

Путин: российские бойцы на фронте действуют героически

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские бойцы на фронте действуют героически, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается ребят, то они действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире
00:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024РоссияВооруженные силы РФ
 
 
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