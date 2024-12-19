https://ria.ru/20241219/boytsy-1990095066.html

Путин рассказал о героизме российских бойцов

Путин рассказал о героизме российских бойцов - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о героизме российских бойцов

Российские бойцы на фронте действуют героически, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:39:00+03:00

2024-12-19T12:39:00+03:00

2024-12-19T12:42:00+03:00

безопасность

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские бойцы на фронте действуют героически, заявил президент России Владимир Путин."Что касается ребят, то они действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, вооруженные силы рф