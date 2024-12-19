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Бойцы 155-й бригады морской пехоты передали Путину копию боевого знамени - РИА Новости, 19.12.2024
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12:37 19.12.2024 (обновлено: 13:25 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/boytsy-1990094039.html
Бойцы 155-й бригады морской пехоты передали Путину копию боевого знамени
Бойцы 155-й бригады морской пехоты передали Путину копию боевого знамени - РИА Новости, 19.12.2024
Бойцы 155-й бригады морской пехоты передали Путину копию боевого знамени
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что бойцы 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали ему копию своего боевого РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что бойцы 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали ему копию своего боевого знамени, и показал его в ходе прямой линии."Вот я специально взял его (знамя – ред.) с собой. Во-первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок. Во-вторых, будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину, на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин."Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечает на вопросы журналистов и россиян.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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тихоокеанский флот вмф россии, безопасность, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия
Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия
Бойцы 155-й бригады морской пехоты передали Путину копию боевого знамени

Путин пришел на прямую линию со знаменем морпехов Тихоокеанского флота

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКопию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продемонстрировал Путин в ходе пресс-конференции в Москве
Копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продемонстрировал Путин в ходе пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продемонстрировал Путин в ходе пресс-конференции в Москве
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что бойцы 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали ему копию своего боевого знамени, и показал его в ходе прямой линии.
"Вот я специально взял его (знамя – ред.) с собой. Во-первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок. Во-вторых, будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину, на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин.
"Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечает на вопросы журналистов и россиян.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин обратился с пожеланием к бойцам на линии фронта
12:41
 
Тихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасностьПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссия
 
 
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