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Россия не хотела говорить об Украине в последние два года, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.12.2024
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01:50 19.12.2024 (обновлено: 02:06 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/blinken-1990022028.html
Россия не хотела говорить об Украине в последние два года, заявил Блинкен
Россия не хотела говорить об Украине в последние два года, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.12.2024
Россия не хотела говорить об Украине в последние два года, заявил Блинкен
Возможные переговоры между США и Россией в последние два года по урегулированию конфликта на Украине оказались бы "пустой тратой времени", считает американский... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T01:50:00+03:00
2024-12-19T02:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Возможные переговоры между США и Россией в последние два года по урегулированию конфликта на Украине оказались бы "пустой тратой времени", считает американский госсекретарь Энтони Блинкен. "Думаю, если бы за последние пару лет мы чувствовали, что Россия готова к серьезному разговору об урегулировании на Украине надежным образом, мы были бы первыми, кто провел этот разговор. Мне бы ничего не хотелось больше, чем иметь возможность поговорить. К сожалению, вся имевшаяся у нас информация указывала нам, что они просто не были настроены серьезно, и это было бы пустой тратой времени", - сообщил Блинкен в американском Совете по международным отношениям. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, США, Энтони Блинкен, Владимир Путин, НАТО
Россия не хотела говорить об Украине в последние два года, заявил Блинкен

Блинкен: Россия не была готова к переговорам по Украине в последние два года

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Возможные переговоры между США и Россией в последние два года по урегулированию конфликта на Украине оказались бы "пустой тратой времени", считает американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Думаю, если бы за последние пару лет мы чувствовали, что Россия готова к серьезному разговору об урегулировании на Украине надежным образом, мы были бы первыми, кто провел этот разговор. Мне бы ничего не хотелось больше, чем иметь возможность поговорить. К сожалению, вся имевшаяся у нас информация указывала нам, что они просто не были настроены серьезно, и это было бы пустой тратой времени", - сообщил Блинкен в американском Совете по международным отношениям.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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В миреРоссияУкраинаСШАЭнтони БлинкенВладимир ПутинНАТО
 
 
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