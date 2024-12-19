https://ria.ru/20241219/blinken-1990022028.html

Россия не хотела говорить об Украине в последние два года, заявил Блинкен

Россия не хотела говорить об Украине в последние два года, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.12.2024

Россия не хотела говорить об Украине в последние два года, заявил Блинкен

Возможные переговоры между США и Россией в последние два года по урегулированию конфликта на Украине оказались бы "пустой тратой времени", считает американский... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T01:50:00+03:00

2024-12-19T01:50:00+03:00

2024-12-19T02:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Возможные переговоры между США и Россией в последние два года по урегулированию конфликта на Украине оказались бы "пустой тратой времени", считает американский госсекретарь Энтони Блинкен. "Думаю, если бы за последние пару лет мы чувствовали, что Россия готова к серьезному разговору об урегулировании на Украине надежным образом, мы были бы первыми, кто провел этот разговор. Мне бы ничего не хотелось больше, чем иметь возможность поговорить. К сожалению, вся имевшаяся у нас информация указывала нам, что они просто не были настроены серьезно, и это было бы пустой тратой времени", - сообщил Блинкен в американском Совете по международным отношениям. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, владимир путин, нато