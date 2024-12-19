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Блинкен оценил возможность урегулирования конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.12.2024
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00:40 19.12.2024 (обновлено: 01:38 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/blinken-1990018946.html
Блинкен оценил возможность урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Блинкен оценил возможность урегулирования конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.12.2024
Блинкен оценил возможность урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Уходящая администрация президента США Джо Байдена намерена использовать все оставшееся время для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но полной... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T00:40:00+03:00
2024-12-19T01:38:00+03:00
в мире
ближний восток
израиль
каир (город)
энтони блинкен
джо байден
биньямин нетаньяху
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена намерена использовать все оставшееся время для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но полной уверенности в успехе нет, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен."Я надеюсь. Мы намерены использовать каждую минуту каждого дня каждой недели, которые у нас остались, чтобы это случилось", - сообщил он в американском Совете по международным отношениям, комментируя возможность завершения конфликта на Ближнем Востоке.При этом американский госсекретарь указал, что не хочет "рисковать, гадая, какова вероятность" урегулирования при действующей администрации."Это должно произойти. Нам нужно вернуть людей домой. Нам нужно добиться прекращения огня. Нам нужно заставить людей двигаться в другом направлении, к лучшей жизни, к исправлению ужасного ущерба, который был нанесен. И я думаю, что весь мир хочет, чтобы это произошло", - заключил он.Во вторник источник в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил РИА Новости, что существует высокая вероятность заключить сделку по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников в ближайшие дни.Министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС в настоящий момент наиболее близки к сделке по освобождению заложников в секторе Газа. Израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на осведомленные источники в Израиле и в ХАМАС сообщала, что в переговорах через посредников достигнут прогресс, а сторонам удалось согласовать ключевые разногласия.С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников и палестинского анклава в целом. На прошлой неделе делегации переговорщиков от Израиля и ХАМАС посетили Каир, а в понедельник, по данным издания Times of Israel, делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху для обсуждения прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа.Седьмого октября 2023 года во время атаки на южные поселения Израиля боевики ХАМАС захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
https://ria.ru/20241204/putin-1987370127.html
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ближний восток
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в мире, ближний восток, израиль, каир (город), энтони блинкен, джо байден, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас
В мире, Ближний Восток, Израиль, Каир (город), Энтони Блинкен, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ХАМАС
Блинкен оценил возможность урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Блинкен: администрация Байдена хочет урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена намерена использовать все оставшееся время для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но полной уверенности в успехе нет, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Я надеюсь. Мы намерены использовать каждую минуту каждого дня каждой недели, которые у нас остались, чтобы это случилось", - сообщил он в американском Совете по международным отношениям, комментируя возможность завершения конфликта на Ближнем Востоке.
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При этом американский госсекретарь указал, что не хочет "рисковать, гадая, какова вероятность" урегулирования при действующей администрации.
"Это должно произойти. Нам нужно вернуть людей домой. Нам нужно добиться прекращения огня. Нам нужно заставить людей двигаться в другом направлении, к лучшей жизни, к исправлению ужасного ущерба, который был нанесен. И я думаю, что весь мир хочет, чтобы это произошло", - заключил он.
Во вторник источник в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил РИА Новости, что существует высокая вероятность заключить сделку по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников в ближайшие дни.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС в настоящий момент наиболее близки к сделке по освобождению заложников в секторе Газа. Израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на осведомленные источники в Израиле и в ХАМАС сообщала, что в переговорах через посредников достигнут прогресс, а сторонам удалось согласовать ключевые разногласия.
С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников и палестинского анклава в целом. На прошлой неделе делегации переговорщиков от Израиля и ХАМАС посетили Каир, а в понедельник, по данным издания Times of Israel, делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху для обсуждения прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа.
Седьмого октября 2023 года во время атаки на южные поселения Израиля боевики ХАМАС захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
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