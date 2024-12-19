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США не нужен прямой конфликт с Россией, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.12.2024
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00:30 19.12.2024 (обновлено: 00:45 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/blinken-1990018407.html
США не нужен прямой конфликт с Россией, заявил Блинкен
США не нужен прямой конфликт с Россией, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.12.2024
США не нужен прямой конфликт с Россией, заявил Блинкен
Вашингтон стремится избежать прямого столкновения с Москвой, обладающей ядерным оружием, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T00:30:00+03:00
2024-12-19T00:45:00+03:00
в мире
сша
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энтони блинкен
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Вашингтон стремится избежать прямого столкновения с Москвой, обладающей ядерным оружием, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Нам не нужен прямой конфликт между ядерными державами", — сказал Блинкен, выступая в Совете по международным отношениям в среду по проблемам внешней политики.По его словам, США продолжают поддерживать Украину, однако делают это с учетом существующих рисков эскалации конфликта.
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сша
россия
вашингтон (штат)
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в мире, сша, россия, энтони блинкен, вашингтон (штат), москва
В мире, США, Россия, Энтони Блинкен, Вашингтон (штат), Москва
США не нужен прямой конфликт с Россией, заявил Блинкен

Блинкен: США не нужен прямой конфликт с обладающей ядерным оружием Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Вашингтон стремится избежать прямого столкновения с Москвой, обладающей ядерным оружием, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Нам не нужен прямой конфликт между ядерными державами", — сказал Блинкен, выступая в Совете по международным отношениям в среду по проблемам внешней политики.
По его словам, США продолжают поддерживать Украину, однако делают это с учетом существующих рисков эскалации конфликта.
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