https://ria.ru/20241219/blinken-1990018407.html

США не нужен прямой конфликт с Россией, заявил Блинкен

США не нужен прямой конфликт с Россией, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.12.2024

США не нужен прямой конфликт с Россией, заявил Блинкен

Вашингтон стремится избежать прямого столкновения с Москвой, обладающей ядерным оружием, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.12.2024

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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Вашингтон стремится избежать прямого столкновения с Москвой, обладающей ядерным оружием, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Нам не нужен прямой конфликт между ядерными державами", — сказал Блинкен, выступая в Совете по международным отношениям в среду по проблемам внешней политики.По его словам, США продолжают поддерживать Украину, однако делают это с учетом существующих рисков эскалации конфликта.

https://ria.ru/20241218/konflikt-1990013083.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, энтони блинкен, вашингтон (штат), москва