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Суд ЕС разрешил отказывать в праве на временную защиту украинским беженцам - РИА Новости, 19.12.2024
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14:12 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/bezhentsy-1990146536.html
Суд ЕС разрешил отказывать в праве на временную защиту украинским беженцам
Суд ЕС разрешил отказывать в праве на временную защиту украинским беженцам - РИА Новости, 19.12.2024
Суд ЕС разрешил отказывать в праве на временную защиту украинским беженцам
Суд Евросоюза в Люксембурге разрешил странам ЕС отказывать в праве на временную защиту и на пребывание на своей территории ряду категорий беженцев с Украины,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:12:00+03:00
2024-12-19T14:12:00+03:00
в мире
украина
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люксембург (округ)
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге разрешил странам ЕС отказывать в праве на временную защиту и на пребывание на своей территории ряду категорий беженцев с Украины, которые выходят за рамки утвержденных законодательством ЕС категорий беженцев, следует из решения суда. Согласно законам ЕС, право на временную защиту имеют: граждане Украины, обладатели постоянных видов на жительство на Украине, получившие статус находившихся под международной защитой на Украине, а также члены семей указанных категорий. За разъяснениями в суд обратились власти Нидерландов. Они в 2022 году стали предоставлять статус временной защиты всем категориям беженцев с Украины, включая граждан третьих стран, имевших на Украине временный вид на жительство. Однако позднее статус временной защиты и право на пребывание в Нидерландах у такой категории беженцев было решено отобрать. Обладатели временных украинских ВНЖ обратились в суды, а власти – за консультацией в суд ЕС. "Суд подтверждает, что в таком случае государство-член может, в принципе, лишить этих лиц преимущества временной защиты", - говорится в рекомендации суда ЕС. Там подчеркнули, что решения о выдворении из страны таких беженцев возможны только после официального прекращения статуса временной защиты. В настоящее время, по оценке ЕК, в странах ЕС находятся порядка 4,5 миллиона украинских беженцев, они пользуются статусом временной защиты, недавно он был продлен до марта 2026 года. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре этого года предложила странам ЕС подумать о будущем украинских беженцев, принимая во внимание ограниченность европейских ресурсов, а также потребности самой Украины в человеческих ресурсах.
https://ria.ru/20241205/bezhentsy-1987624115.html
https://ria.ru/20241205/sholts-1987431403.html
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в мире, украина, нидерланды, люксембург (округ), урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Нидерланды, Люксембург (округ), Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Суд ЕС разрешил отказывать в праве на временную защиту украинским беженцам

Суд ЕС разрешил отказывать в праве на временную защиту ряду украинских беженцев

© AP Photo / Nicolas BouvyСуд Европейского Союза в Люксембурге.
Суд Европейского Союза в Люксембурге. - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Nicolas Bouvy
Суд Европейского Союза в Люксембурге.. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге разрешил странам ЕС отказывать в праве на временную защиту и на пребывание на своей территории ряду категорий беженцев с Украины, которые выходят за рамки утвержденных законодательством ЕС категорий беженцев, следует из решения суда.
Согласно законам ЕС, право на временную защиту имеют: граждане Украины, обладатели постоянных видов на жительство на Украине, получившие статус находившихся под международной защитой на Украине, а также члены семей указанных категорий.
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За разъяснениями в суд обратились власти Нидерландов. Они в 2022 году стали предоставлять статус временной защиты всем категориям беженцев с Украины, включая граждан третьих стран, имевших на Украине временный вид на жительство. Однако позднее статус временной защиты и право на пребывание в Нидерландах у такой категории беженцев было решено отобрать. Обладатели временных украинских ВНЖ обратились в суды, а власти – за консультацией в суд ЕС.
"Суд подтверждает, что в таком случае государство-член может, в принципе, лишить этих лиц преимущества временной защиты", - говорится в рекомендации суда ЕС. Там подчеркнули, что решения о выдворении из страны таких беженцев возможны только после официального прекращения статуса временной защиты.
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В настоящее время, по оценке ЕК, в странах ЕС находятся порядка 4,5 миллиона украинских беженцев, они пользуются статусом временной защиты, недавно он был продлен до марта 2026 года.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре этого года предложила странам ЕС подумать о будущем украинских беженцев, принимая во внимание ограниченность европейских ресурсов, а также потребности самой Украины в человеческих ресурсах.
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