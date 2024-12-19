https://ria.ru/20241219/bespilotnik-1990220610.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.12.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Дежурные средства российской противовоздушной обороны пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории России, украинский беспилотник сбит... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:16:00+03:00

2024-12-19T17:16:00+03:00

2024-12-19T17:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской противовоздушной обороны пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории России, украинский беспилотник сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Девятнадцатого декабря около 16.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указывает ведомство.В четверг президент России Владимир Путин с 12.00 до 16.40 мск проводил прямую линию.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)