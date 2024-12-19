https://ria.ru/20241219/bespilotnik-1990220610.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.12.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Дежурные средства российской противовоздушной обороны пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории России, украинский беспилотник сбит... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:16:00+03:00
2024-12-19T17:16:00+03:00
2024-12-19T17:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской противовоздушной обороны пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории России, украинский беспилотник сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Девятнадцатого декабря около 16.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указывает ведомство.В четверг президент России Владимир Путин с 12.00 до 16.40 мск проводил прямую линию.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили беспилотник
ВСУ попытались атаковать Белгород во время прямой линии Путина