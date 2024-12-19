https://ria.ru/20241219/bespilotnik-1990064662.html
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 19.12.2024
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:05:00+03:00
2024-12-19T11:05:00+03:00
2024-12-19T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "19 декабря около 10.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241219/svo-1990062987.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Минобороны: над Белгородской областью уничтожили беспилотник