https://ria.ru/20241219/bespilotnik-1990064662.html

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 19.12.2024

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:05:00+03:00

2024-12-19T11:05:00+03:00

2024-12-19T11:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "19 декабря около 10.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241219/svo-1990062987.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)