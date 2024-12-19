https://ria.ru/20241219/belorussija-1990087432.html

В Белоруссии внесли изменения в визовые правила страны

В Белоруссии внесли изменения в визовые правила страны - РИА Новости, 19.12.2024

В Белоруссии внесли изменения в визовые правила страны

Электронная виза для иностранцев вводится в Белоруссии, правительство республики внесло корректировки в визовые правила страны, сообщается в постановлении,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:25:00+03:00

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2024-12-19T12:25:00+03:00

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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Электронная виза для иностранцев вводится в Белоруссии, правительство республики внесло корректировки в визовые правила страны, сообщается в постановлении, опубликованном на национальном правовом интерне-портале. "Электронные визы выдаются в автоматизированной системе "Консул" в рамках оказания электронной услуги по выдаче электронных виз с использованием ЕПЭУ ОАИС (единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы – ред.)", - говорится в постановлении. В документе подчеркивается, что за услугу с заявителей буду взимать плату. Уточняется, что получить эту услугу смогут иностранцы 67 государств, в том числе стран ЕС. Согласно постановлению, визы будут однократными и индивидуальными, срок их действия будет не более 30 суток, а сведения о лицах, которые путешествуют вместе, вноситься не будут. Отмечается, что в зависимости от цели поездки предусмотрены категории: деловая, участие в спортивных, культурных, образовательных мероприятиях и стажировка, частные дела, туризм. Рассмотрение заявки на получение электронной визы будет осуществляться в течение семи календарных дней, возможность выдачи виз в срочном порядке не предусмотрена. Пункт постановления об электронной визе заработает через три месяца с даты опубликования постановления.

https://ria.ru/20241204/belorussiya-1987235327.html

https://ria.ru/20240821/turisty-1967675112.html

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белоруссия, евросоюз, в мире