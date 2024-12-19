https://ria.ru/20241219/belorussija-1990087432.html
В Белоруссии внесли изменения в визовые правила страны
В Белоруссии внесли изменения в визовые правила страны - РИА Новости, 19.12.2024
В Белоруссии внесли изменения в визовые правила страны
Электронная виза для иностранцев вводится в Белоруссии, правительство республики внесло корректировки в визовые правила страны, сообщается в постановлении,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:25:00+03:00
2024-12-19T12:25:00+03:00
2024-12-19T12:25:00+03:00
белоруссия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Электронная виза для иностранцев вводится в Белоруссии, правительство республики внесло корректировки в визовые правила страны, сообщается в постановлении, опубликованном на национальном правовом интерне-портале. "Электронные визы выдаются в автоматизированной системе "Консул" в рамках оказания электронной услуги по выдаче электронных виз с использованием ЕПЭУ ОАИС (единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы – ред.)", - говорится в постановлении. В документе подчеркивается, что за услугу с заявителей буду взимать плату. Уточняется, что получить эту услугу смогут иностранцы 67 государств, в том числе стран ЕС. Согласно постановлению, визы будут однократными и индивидуальными, срок их действия будет не более 30 суток, а сведения о лицах, которые путешествуют вместе, вноситься не будут. Отмечается, что в зависимости от цели поездки предусмотрены категории: деловая, участие в спортивных, культурных, образовательных мероприятиях и стажировка, частные дела, туризм. Рассмотрение заявки на получение электронной визы будет осуществляться в течение семи календарных дней, возможность выдачи виз в срочном порядке не предусмотрена. Пункт постановления об электронной визе заработает через три месяца с даты опубликования постановления.
https://ria.ru/20241204/belorussiya-1987235327.html
https://ria.ru/20240821/turisty-1967675112.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_56f861e86fe33f5002e478830884f573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, евросоюз, в мире
Белоруссия, Евросоюз, В мире
В Белоруссии внесли изменения в визовые правила страны
Правительство Белоруссии объявило о вводе электронных виз для иностранцев
МИНСК, 19 дек – РИА Новости.
Электронная виза для иностранцев вводится в Белоруссии, правительство республики внесло корректировки в визовые правила страны, сообщается в постановлении, опубликованном на национальном правовом интерне-портале
.
"Электронные визы выдаются в автоматизированной системе "Консул" в рамках оказания электронной услуги по выдаче электронных виз с использованием ЕПЭУ ОАИС (единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы – ред.)", - говорится в постановлении. В документе подчеркивается, что за услугу с заявителей буду взимать плату.
Уточняется, что получить эту услугу смогут иностранцы 67 государств, в том числе стран ЕС
.
Согласно постановлению, визы будут однократными и индивидуальными, срок их действия будет не более 30 суток, а сведения о лицах, которые путешествуют вместе, вноситься не будут. Отмечается, что в зависимости от цели поездки предусмотрены категории: деловая, участие в спортивных, культурных, образовательных мероприятиях и стажировка, частные дела, туризм.
Рассмотрение заявки на получение электронной визы будет осуществляться в течение семи календарных дней, возможность выдачи виз в срочном порядке не предусмотрена.
Пункт постановления об электронной визе заработает через три месяца с даты опубликования постановления.