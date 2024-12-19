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ЕК запустит стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности

ЕК запустит стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности - РИА Новости, 19.12.2024

ЕК запустит стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности

Обещанный ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности в Европе будет запущен уже в январе 2025... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:38:00+03:00

2024-12-19T13:38:00+03:00

2024-12-19T13:38:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Обещанный ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности в Европе будет запущен уже в январе 2025 года, говорится в заявлении ЕК. Глава Еврокомиссии в Европарламенте в ноябре этого года пообещала в ближайшие пять лет вести диалог с автопроизводителями ЕС для сохранения производства в Европе, несмотря на глубокий кризис в отрасли. "Диалог будет официально запущен уже в январе 2025 года с целью оперативного предложения и реализации мер, в которых сектор остро нуждается", - указывается в документе. Там отмечается, что к дискуссии привлекут как автопроизводителей, так и профильные профсоюзы, бизнес-организации, смежные отрасли. "Результатом этих встреч станет набор рекомендаций, которые помогут выстроить целостную стратегию ЕС для сектора, чтобы справиться с различными проблемами и, при необходимости, соответствующим образом адаптировать применимую нормативную базу ЕС", - подчеркнули в ЕК. Автомобильная промышленность в странах ЕС переживает не лучшие времена, в том числе из-за энергетического кризиса, который последовал за резким сокращением закупок энергоносителей в России. Европейские производители сообщают о снижении спроса и затоваривании на фоне сильной конкуренции со стороны производителей электромобилей, в том числе из Китая. Ряд автопроизводителей сообщил о закрытии производств в ЕС. Ранее сообщалось, что через 10 лет ЕС хочет запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в рамках политики "климатической нейтральности".

https://ria.ru/20241004/poshliny-1976347071.html

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европа, россия, китай, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, в мире