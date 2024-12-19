https://ria.ru/20241219/aviaotrasl-1990140570.html

Путин рассказал о работе отрасли авиаперевозок в России

Путин рассказал о работе отрасли авиаперевозок в России - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о работе отрасли авиаперевозок в России

Отрасль авиаперевозок в РФ работает стабильно, в этом году будет перевезено 111 миллионов пассажиров, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Отрасль авиаперевозок в РФ работает стабильно, в этом году будет перевезено 111 миллионов пассажиров, сообщил президент России Владимир Путин.Ранее Росавиация прогнозировала рост пассажиропотока до 110,8 миллиона. В 2023 году российские авиакомпании увеличили перевозки на 10% - до 105 миллионов пассажиров. Таким образом, рост показателя в 2024 году может составить 5,52%."У нас отрасль перевозок работает очень стабильно, успешно. В прошлом году они перевезли, по-моему, 105 миллионов пассажиров, в этом году будет 111 миллионов пассажиров", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.По словам Росавиации, за 11 месяцев 2024 года российские авиакомпании перевезли на ВВЛ (внутренних линиях - ред.) - 84,2 миллиона пассажиров, на МВЛ (международных линиях - ред.) - 26,6 миллиона пассажиров".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, россия, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)