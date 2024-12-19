https://ria.ru/20241219/artamonov-1990191513.html

К 80-летию Победы в Липецкой области запланировали 600 мероприятий

К 80-летию Победы в Липецкой области запланировали 600 мероприятий - РИА Новости, 19.12.2024

К 80-летию Победы в Липецкой области запланировали 600 мероприятий

Более 600 памятных мероприятий планируют власти Липецкой области провести в регионе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:52:00+03:00

2024-12-19T15:52:00+03:00

2024-12-19T15:52:00+03:00

липецкая область

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елец

игорь артамонов

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 600 памятных мероприятий планируют власти Липецкой области провести в регионе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам заседания областного совета "Победа". Как отметил руководитель региона, самым крупным событием к юбилею Великой Победы станет открытие обновленного мемориала на площади Героев и стелы на площади Победы в Липецке, а также в пригородных районах областного центра. Всего будет благоустроено около 30 памятных мест. В Ельце планируют открыть новый экскурсионный маршрут "Дорогой Победителей". В День Победы в Липецке вместо праздничного салюта будет организован концерт – инсталляция - светомузыкальное шоу со сводным детским хором и оркестром. А также состоится двухдневный спортивный фестиваль, который будет включать в себя "Ночной партизанский забег", акцию "Рекорд Победы", сдачу ГТО, игру "Зарницу" и фестиваль граффити на тему Великой Отечественной войны. Для организации этих мероприятий формируется добровольческий корпус, уже сейчас в нем более 300 человек. "Безусловно, в ходе встречи мы обсуждали и меры поддержки для наших ветеранов. В нашем регионе — 77 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Это люди, изменили ход не только нашей — мировой истории. Забота о них уже не обязанность и ответственность, а долг. Все они обеспечены жильем, медикаментами, получают положенные льготы и постоянно на связи с соцработниками. Это меньшее, что мы можем сделать для тех, кто ценой всего ковал Великую Победу", — подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20241219/artamonov-1990161794.html

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липецкая область, липецк, елец, игорь артамонов