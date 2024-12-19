https://ria.ru/20241219/armiya-1990125057.html

Путин оценил боеготовность российской армии

Путин оценил боеготовность российской армии - РИА Новости, 19.12.2024

Путин оценил боеготовность российской армии

Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:35:00+03:00

2024-12-19T13:35:00+03:00

2024-12-19T14:00:00+03:00

безопасность

владимир путин

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил президент России Владимир Путин."Мы укрепляем свою обороноспособность. Боеготовность наших Вооружённых сил сегодня находится, уверенно говорю, на самом высоком месте в мире, на самом высоком месте в мире. То же самое касается и нашей оборонной промышленности: мы наращиваем производство всего, что нужно для наших армий и флота. Причём и на текущий момент, и на перспективу, делаем это достаточно уверенно, быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о боеготовности российской армии Боеготовность российской армии - самая высокая в мире, заявил Путин. То же самое касается и ОПК. 2024-12-19T13:35 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, россия