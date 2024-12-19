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Европейские лидеры заявили, что российские активы останутся замороженными - РИА Новости, 19.12.2024
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18:59 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/aktivy-1990254515.html
Европейские лидеры заявили, что российские активы останутся замороженными
Европейские лидеры заявили, что российские активы останутся замороженными - РИА Новости, 19.12.2024
Европейские лидеры заявили, что российские активы останутся замороженными
Европейские лидеры заявили, что российские суверенные активы в ЕС останутся замороженными до окончания украинского конфликта, а также выплаты "компенсаций" за... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:59:00+03:00
2024-12-19T18:59:00+03:00
россия
украина
киев
сергей лавров
евросоюз
g7
euroclear
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Европейские лидеры заявили, что российские суверенные активы в ЕС останутся замороженными до окончания украинского конфликта, а также выплаты "компенсаций" за нанесенный ущерб, утверждается в выводах саммита ЕС в Брюсселе. "В соответствии с европейским правом, российские активы останутся иммобилизованными до окончания агрессии России против Украины и выплаты компенсаций за причиненный ущерб", - утверждается в документе. Ранее на этой неделе западные СМИ сообщали, что Евросоюз изучает последствия возможной конфискации замороженных активов Центрального банка России для использования Киевом. Утверждается, что внешнеполитическая служба ЕС и некоторые страны-члены ЕС анализируют, будут ли необходимы решения для создания правовой базы для конфискации замороженных активов, при этом некоторые страны обдумывают, как это может повлиять на курс евро. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В настоящее время ЕС использует доходы от инвестирования этих активов для оказания помощи Киеву. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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россия, украина, киев, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России, В мире
Европейские лидеры заявили, что российские активы останутся замороженными

Лидеры ЕС: российские активы в ЕС останутся замороженными до окончания конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Европейские лидеры заявили, что российские суверенные активы в ЕС останутся замороженными до окончания украинского конфликта, а также выплаты "компенсаций" за нанесенный ущерб, утверждается в выводах саммита ЕС в Брюсселе.
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"В соответствии с европейским правом, российские активы останутся иммобилизованными до окончания агрессии России против Украины и выплаты компенсаций за причиненный ущерб", - утверждается в документе.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В ЕС заявили о готовности принимать новые санкции против России
Вчера, 18:48
Ранее на этой неделе западные СМИ сообщали, что Евросоюз изучает последствия возможной конфискации замороженных активов Центрального банка России для использования Киевом.
Утверждается, что внешнеполитическая служба ЕС и некоторые страны-члены ЕС анализируют, будут ли необходимы решения для создания правовой базы для конфискации замороженных активов, при этом некоторые страны обдумывают, как это может повлиять на курс евро.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против России
Вчера, 16:13
В настоящее время ЕС использует доходы от инвестирования этих активов для оказания помощи Киеву.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Три российских юрлица попали под новые санкции США
18 декабря, 18:27
 
РоссияУкраинаКиевСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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