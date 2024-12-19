https://ria.ru/20241219/aktivy-1990254515.html

Европейские лидеры заявили, что российские активы останутся замороженными

Европейские лидеры заявили, что российские активы останутся замороженными - РИА Новости, 19.12.2024

Европейские лидеры заявили, что российские активы останутся замороженными

Европейские лидеры заявили, что российские суверенные активы в ЕС останутся замороженными до окончания украинского конфликта, а также выплаты "компенсаций" за... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:59:00+03:00

2024-12-19T18:59:00+03:00

2024-12-19T18:59:00+03:00

россия

украина

киев

сергей лавров

евросоюз

g7

euroclear

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Европейские лидеры заявили, что российские суверенные активы в ЕС останутся замороженными до окончания украинского конфликта, а также выплаты "компенсаций" за нанесенный ущерб, утверждается в выводах саммита ЕС в Брюсселе. "В соответствии с европейским правом, российские активы останутся иммобилизованными до окончания агрессии России против Украины и выплаты компенсаций за причиненный ущерб", - утверждается в документе. Ранее на этой неделе западные СМИ сообщали, что Евросоюз изучает последствия возможной конфискации замороженных активов Центрального банка России для использования Киевом. Утверждается, что внешнеполитическая служба ЕС и некоторые страны-члены ЕС анализируют, будут ли необходимы решения для создания правовой базы для конфискации замороженных активов, при этом некоторые страны обдумывают, как это может повлиять на курс евро. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В настоящее время ЕС использует доходы от инвестирования этих активов для оказания помощи Киеву. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20241219/lidery-1990252974.html

https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990199050.html

https://ria.ru/20241218/sanktsii-1989976618.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире