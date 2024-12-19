https://ria.ru/20241219/aerodrom-1990077536.html
Российские военные поразили украинские аэродромы и сбили ракету "Нептун"
Российские военные поразили украинские аэродромы и сбили ракету "Нептун" - РИА Новости, 19.12.2024
Российские военные поразили украинские аэродромы и сбили ракету "Нептун"
ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам, ПВО сбила ракету "Нептун", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:52:00+03:00
2024-12-19T11:52:00+03:00
2024-12-19T11:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам, ПВО сбила ракету "Нептун", сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 149-ти районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 154 беспилотника самолетного типа.
https://ria.ru/20241218/vtorzhenie-1989926512.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Российские военные поразили украинские аэродромы и сбили ракету "Нептун"
ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам в 149 районах