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Российские военные поразили украинские аэродромы и сбили ракету "Нептун"

Российские военные поразили украинские аэродромы и сбили ракету "Нептун" - РИА Новости, 19.12.2024

Российские военные поразили украинские аэродромы и сбили ракету "Нептун"

ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам, ПВО сбила ракету "Нептун", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:52:00+03:00

2024-12-19T11:52:00+03:00

2024-12-19T11:52:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам, ПВО сбила ракету "Нептун", сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 149-ти районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 154 беспилотника самолетного типа.

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