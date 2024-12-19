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Российские военные поразили украинские аэродромы и сбили ракету "Нептун" - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:52 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/aerodrom-1990077536.html
Российские военные поразили украинские аэродромы и сбили ракету "Нептун"
Российские военные поразили украинские аэродромы и сбили ракету "Нептун" - РИА Новости, 19.12.2024
Российские военные поразили украинские аэродромы и сбили ракету "Нептун"
ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам, ПВО сбила ракету "Нептун", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:52:00+03:00
2024-12-19T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам, ПВО сбила ракету "Нептун", сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 149-ти районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 154 беспилотника самолетного типа.
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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Российские военные поразили украинские аэродромы и сбили ракету "Нептун"

ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам в 149 районах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам, ПВО сбила ракету "Нептун", сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 149-ти районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 154 беспилотника самолетного типа.
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