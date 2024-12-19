https://ria.ru/20241219/abkhaziya-1990177328.html

Названа причина стрельбы в парламенте Абхазии

Названа причина стрельбы в парламенте Абхазии - РИА Новости, 19.12.2024

Названа причина стрельбы в парламенте Абхазии

Стрельба в парламенте Абхазии, в результате которой один депутат погиб, другой получил ранения, произошла из-за спора вокруг полного запрета майнинга... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:14:00+03:00

2024-12-19T15:14:00+03:00

2024-12-19T15:23:00+03:00

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СУХУМ, 19 дек - РИА Новости. Стрельба в парламенте Абхазии, в результате которой один депутат погиб, другой получил ранения, произошла из-за спора вокруг полного запрета майнинга криптовалют в республике, сообщил РИА Новости источник в парламенте.Ранее в четверг в МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что в результате перестрелки в парламенте пострадали двое депутатов. Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, он ранил Кварчию и Голандзию. Позднее Голандзия скончался, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо."Шло комитетское заседание по полному запрету майнинга. (Депутат - ред.) Адгур Харазия выступал "за", (депутат - ред.) Кан Кварчия назвал это популизмом. Затем произошла ссора, и Харазия стал палить во все стороны. Первая пуля досталась (депутату - ред.) Вахтангу Голандзия, затем был ранен Кварчия", - сказал собеседник агентства.По данным представителей правоохранительных органов Абхазии, депутат Харазия, который открыл стрельбу, скрылся. Как сообщил РИА Новости заместитель генерального прокурора Рустан Тыркба, место нахождения Харазии сейчас устанавливается.Парламент Абхазии 16 декабря на внеочередной сессии принял в первом чтении законопроект о запрете на осуществление майнинга и ужесточил наказание за ввоз оборудования для добычи криптовалюты.

https://ria.ru/20241219/abkhaziya-1990142712.html

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абхазия, кан кварчия, в мире