https://ria.ru/20241219/abkhaziya-1990142712.html
В результате перестрелки в Абхазии погиб депутат
В результате перестрелки в Абхазии погиб депутат - РИА Новости, 19.12.2024
В результате перестрелки в Абхазии погиб депутат
Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки в парламенте в Сухуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:04:00+03:00
2024-12-19T14:04:00+03:00
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СУХУМ, 19 дек - РИА Новости. Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки в парламенте в Сухуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.Ранее в четверг МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что в результате перестрелки в парламенте республики пострадали двое депутатов. Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Голандзию."Голандзия умер, он был ранен в голову, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо", - сообщили в ведомстве.На месте происшествия работает следственная группа.
https://ria.ru/20241219/abkhaziya-1990127795.html
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абхазия, в мире, кан кварчия
Абхазия, В мире, Кан Кварчия
В результате перестрелки в Абхазии погиб депутат
В результате перестрелки в парламенте Абхазии погиб депутат Вахтанг Голандзия