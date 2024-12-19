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В результате перестрелки в Абхазии погиб депутат - РИА Новости, 19.12.2024
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14:04 19.12.2024 (обновлено: 15:03 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/abkhaziya-1990142712.html
В результате перестрелки в Абхазии погиб депутат
В результате перестрелки в Абхазии погиб депутат - РИА Новости, 19.12.2024
В результате перестрелки в Абхазии погиб депутат
Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки в парламенте в Сухуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:04:00+03:00
2024-12-19T15:03:00+03:00
абхазия
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СУХУМ, 19 дек - РИА Новости. Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки в парламенте в Сухуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.Ранее в четверг МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что в результате перестрелки в парламенте республики пострадали двое депутатов. Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Голандзию."Голандзия умер, он был ранен в голову, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо", - сообщили в ведомстве.На месте происшествия работает следственная группа.
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абхазия, в мире, кан кварчия
Абхазия, В мире, Кан Кварчия
В результате перестрелки в Абхазии погиб депутат

В результате перестрелки в парламенте Абхазии погиб депутат Вахтанг Голандзия

© Фото : Парламент Республики АбхазияВахтанг Голандзия
Вахтанг Голандзия - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Парламент Республики Абхазия
Вахтанг Голандзия . Архивное фото
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СУХУМ, 19 дек - РИА Новости. Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки в парламенте в Сухуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
Ранее в четверг МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что в результате перестрелки в парламенте республики пострадали двое депутатов. Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Голандзию.
"Голандзия умер, он был ранен в голову, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо", - сообщили в ведомстве.
На месте происшествия работает следственная группа.
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В парламенте Абхазии застрелили депутата
13:39
 
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