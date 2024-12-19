https://ria.ru/20241219/abkhaziya-1990142712.html

В результате перестрелки в Абхазии погиб депутат

В результате перестрелки в Абхазии погиб депутат - РИА Новости, 19.12.2024

В результате перестрелки в Абхазии погиб депутат

Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки в парламенте в Сухуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:04:00+03:00

2024-12-19T14:04:00+03:00

2024-12-19T15:03:00+03:00

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СУХУМ, 19 дек - РИА Новости. Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки в парламенте в Сухуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.Ранее в четверг МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что в результате перестрелки в парламенте республики пострадали двое депутатов. Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Голандзию."Голандзия умер, он был ранен в голову, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо", - сообщили в ведомстве.На месте происшествия работает следственная группа.

https://ria.ru/20241219/abkhaziya-1990127795.html

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абхазия, в мире, кан кварчия