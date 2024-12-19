https://ria.ru/20241219/abkhaziya-1990127795.html

В парламенте Абхазии застрелили депутата

В парламенте Абхазии застрелили депутата - РИА Новости, 19.12.2024

В парламенте Абхазии застрелили депутата

Абхазский депутат устроил стрельбу в парламенте и ранил двоих коллег, один из них умер в больнице, сообщили РИА Новости в МВД республики. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:39:00+03:00

2024-12-19T13:39:00+03:00

2024-12-19T16:19:00+03:00

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СУХУМ, 19 дек — РИА Новости. Абхазский депутат устроил стрельбу в парламенте и ранил двоих коллег, один из них умер в больнице, сообщили РИА Новости в МВД республики."В результате перестрелки в парламенте Абхазии пострадали двое депутатов. Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Голандзию", — рассказал собеседник агентства.Чуть позже стало известно, что Голандзия скончался."Голандзия умер, он был ранен в голову. Жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо", — сказали РИА Новости в пресс-службе Минздрава.По информации правоохранительных органов, Харазия скрылся c места происшествия. Его местонахождение сейчас устанавливается, заявил РИА Новости заместитель генерального прокурора Рустан Тыркба.В здании парламента работают следственные группы МВД и прокуратуры.Как сообщил РИА Новости источник в парламенте, к стрельбе привел спор о полном запрете майнинга."Шло комитетское заседание по полному запрету майнинга. Адгур Харазия выступал за, Кан Кварчия назвал это популизмом. Затем произошла ссора — и Харазия стал палить во все стороны. Первая пуля досталась Вахтангу Голандзии, затем был ранен Кварчия", — сказал собеседник агентства.Сезонный дефицит электроэнергииРоссия 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и силовикам. Также в республику стали поставлять электричество по коммерческой стоимости.Эти решения стали следствием невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых в рамках гармонизации законодательств двух стран.Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающую Абхазию, сокращается, и уровень водохранилища падает. Республика вынуждена импортировать электричество из России — ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам. В частности, действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки.Из-за больших нагрузок на энергосистему в Абхазии запрещен майнинг — добыча криптовалюты. В начале недели парламент принял в первом чтении законопроект, еще более ужесточающий наказание за нарушения в этой области, в том числе за ввоз соответствующего оборудования.Отказ от инвестиционного соглашенияВ середине ноября оппозиция устроила в центре Сухума массовые беспорядки. Поводом для этого стало соглашение с Россией об инвестициях, ратификацию которого должен был рассмотреть абхазский парламент. Как утверждали сторонники оппозиции, после вступления документа в силу российские компании собирались строить в стране апартаменты, что якобы привело бы к росту цен на жилье, создало бы риски для экономики, из-за чего впоследствии мог пострадать местный малый и средний бизнес.Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост, а досрочные выборы назначили на 15 февраля. Парламент 3 декабря проголосовал против ратификации соглашения.

https://ria.ru/20241204/rossiya-1987158179.html

https://ria.ru/20241218/abhazija-1989863963.html

https://ria.ru/20241209/abkhaziya-1988278887.html

https://ria.ru/20241214/gruziya-1989083034.html

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абхазия, сухум, в мире, происшествия, мвд абхазии