https://ria.ru/20241218/zvanie-1989933268.html

Нижегородке с 11 детьми помогут получить звание "Мать-героиня"

Нижегородке с 11 детьми помогут получить звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 18.12.2024

Нижегородке с 11 детьми помогут получить звание "Мать-героиня"

Женщина из Нижегородской области, родившая 11 детей, получила отказ от местных властей в присвоении ей звания "Мать-героиня", она обратилась в колл-центр... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:43:00+03:00

2024-12-18T15:43:00+03:00

2024-12-18T15:43:00+03:00

общество

владимир путин

валерий алексеев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988586191_0:180:3077:1911_1920x0_80_0_0_0e95c5ba43246fea879c3a9b04014546.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Женщина из Нижегородской области, родившая 11 детей, получила отказ от местных властей в присвоении ей звания "Мать-героиня", она обратилась в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным", после чего сотрудники Народного фронта решили помочь ей разобраться в вопросе, сообщили в пресс-службе организации. "В колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" обратилась Марина Александровна из Нижегородской области. У нее 11 детей, самому младшему три года, а самому старшему 25 лет, сейчас он защищает Родину на СВО, также у нее уже семь внуков. Многодетная мать пожаловалась, что местные власти отказали ей в рассмотрении вопроса о присвоении статуса "Мать-героиня", - говорится в сообщении. С женщиной связался руководитель бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев. В ходе беседы выяснилось, что жительница Нижегородской области уже обращалась в органы соцзащиты и в местную администрацию, но получала отказы от всех ведомств. В Народном фронте напомнили, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина с 2022 года статус "Мать-героиня" присваивается тем женщинам, которые родили десять и более детей. Тем не менее женщины сталкиваются с нежеланием заниматься их обращениями. "Подавать представление на получение статуса "Мать-героиня" должны органы местного самоуправления. И тут очень четкая картина, в каких регионах ответственно подходят, а в каких руководители позволяют себе наплевательски относиться и к таким женщинам, и к поручению президента о повышении рождаемости, потому что мать-героиня – это пример для многих родителей. И в итоге нам пишет женщина, что у нее 11 детей, она их воспитала, сын воюет на СВО, но в муниципалитете ей отказывают даже в том, чтобы подать заявку на уровень выше. Мы с каждым таким обращением будем разбираться. И, возможно, потребуется дальнейшее внесение разъяснений в положение о присвоении статуса, которые позволят тем матерям, которые достойны этого звания, получить его и продолжить показывать личным примером, к чему надо россиянам стремиться", - сказал Алексеев. Жительница Нижегородской области не единственная, кто обратился на прямую линию Путина по вопросу присвоения статуса "Мать-героиня". С подобным запросом обратилась и жительница Саратовской области, мать 12 детей. Она занимается этой проблемой уже два года, но получила отказ от местной администрации без объяснения причин. Представители Народного фронта оперативно связались с жительницей Саратовской области и передали ее документы для рассмотрения вопроса в профильном министерстве. Позже в правительстве региона рассказали РИА Новости, что женщину представили к награждению званием "Мать-героиня". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.

https://ria.ru/20241215/invalid-1989283518.html

https://ria.ru/20241216/putin-1989379337.html

https://ria.ru/20241218/putin-1989879903.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, валерий алексеев