Жестянников: реорганизации ЦРБ в Вологодской области не будет
Спикер ЗСО Жестянников: реорганизации ЦРБ в Вологодской области не будет
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников сообщил, что реорганизации ЦРБ в регионе не будет.
"Реорганизации ЦРБ в Вологодской области не будет! Это главная новость с сегодняшнего оперативного совещания при губернаторе. Как отметил Георгий Филимонов, доводы медицинского сообщества и общественности услышаны. Напомню, объединение ЦРБ Нюксенского и Тарногского, а также Кирилловского и Вашкинского округов было запланировано прежним руководством областного Минздрава. Но аргументы профессионального сообщества врачей на местах и общественности прозвучали убедительнее. Поддерживаю решение главы региона: во всем должен быть здравый смысл", - написал Жестянников в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в регионе продолжают планомерно решать вопросы сферы здравоохранения.
"Все усилия новой управленческой команды региона сейчас направлены на то, чтобы социальная сфера не просто была обеспечена необходимым минимумом, а активно развивалась. Социальные расходы в 2025 году составят 95,8 миллиарда рублей или 56,6% от общего объема расходов. Плюс бюджет развития в 54 миллиарда, где также заложены средства на строительство, ремонт и модернизацию медучреждений", - отметил спикер ЗСО.
"Ежемесячные выплаты в течение первых трех лет работы по 10 тысяч рублей предусмотрены врачам всех специальностей и по 8 тысяч рублей среднему медперсоналу.Действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" - это выплаты от 1 до 3 миллионов рублей", - отметил Жестянников.