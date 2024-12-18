https://ria.ru/20241218/zhestyannikov-1989975793.html

Жестянников: реорганизации ЦРБ в Вологодской области не будет

Жестянников: реорганизации ЦРБ в Вологодской области не будет - РИА Новости, 18.12.2024

Жестянников: реорганизации ЦРБ в Вологодской области не будет

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников сообщил, что реорганизации ЦРБ в регионе не будет. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:21:00+03:00

2024-12-18T18:21:00+03:00

2024-12-18T18:21:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников сообщил, что реорганизации ЦРБ в регионе не будет. "Реорганизации ЦРБ в Вологодской области не будет! Это главная новость с сегодняшнего оперативного совещания при губернаторе. Как отметил Георгий Филимонов, доводы медицинского сообщества и общественности услышаны. Напомню, объединение ЦРБ Нюксенского и Тарногского, а также Кирилловского и Вашкинского округов было запланировано прежним руководством областного Минздрава. Но аргументы профессионального сообщества врачей на местах и общественности прозвучали убедительнее. Поддерживаю решение главы региона: во всем должен быть здравый смысл", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он отметил, что в регионе продолжают планомерно решать вопросы сферы здравоохранения. "Все усилия новой управленческой команды региона сейчас направлены на то, чтобы социальная сфера не просто была обеспечена необходимым минимумом, а активно развивалась. Социальные расходы в 2025 году составят 95,8 миллиарда рублей или 56,6% от общего объема расходов. Плюс бюджет развития в 54 миллиарда, где также заложены средства на строительство, ремонт и модернизацию медучреждений", - отметил спикер ЗСО. Он подчеркнул, что отдельный пласт работы – это привлечение кадров. В Вологодской области установлены выплаты молодым специалистам до 35 лет востребованных специальностей, которые трудоустроились в медорганизации Вологды и Череповца: 1 миллион рублей врачам и 500 тысяч среднему медперсоналу. "Ежемесячные выплаты в течение первых трех лет работы по 10 тысяч рублей предусмотрены врачам всех специальностей и по 8 тысяч рублей среднему медперсоналу.Действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" - это выплаты от 1 до 3 миллионов рублей", - отметил Жестянников.

https://ria.ru/20241218/zhestyannikov-1989975589.html

https://ria.ru/20241216/zhestyannikov-1989501223.html

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вологодская область, вологда, череповец, сергей жестянников, георгий филимонов