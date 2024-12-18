https://ria.ru/20241218/zhestyannikov-1989975589.html
Жестянников доложил губернатору о результатах "Депутатской программы"
Жестянников доложил губернатору о результатах "Депутатской программы" - РИА Новости, 18.12.2024
Жестянников доложил губернатору о результатах "Депутатской программы"
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников доложил губернатору Георгию Филимонову о результатах "Депутатской программы". РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:20:00+03:00
2024-12-18T18:20:00+03:00
2024-12-18T18:20:00+03:00
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вологодская область
сергей жестянников
георгий филимонов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников доложил губернатору Георгию Филимонову о результатах "Депутатской программы". "Губернатор Георгий Филимонов высоко оценил результаты "Депутатской программы". Доложил об итогах реализации уникального проекта, запущенного в этом году по инициативе главы региона, на оперативном совещании. В проекте приняли участие 30 депутатов, каждому был выделен 1 миллион рублей. На эти средства с коллегами реализовали 72 проекта", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он добавил, что "Депутатская программа" охватила все муниципалитеты Вологодчины и почти 70 тысяч жителей. Среди проектов: приобретение юнармейской формы и спортивного оборудования, ремонт социальных объектов, обновление тротуаров и дорог. "Ряд коллег, в том числе из оппозиционных фракций, решили не участвовать. Была возможность что-то поменять, исполнить просьбы жителей, но коллеги ею не воспользовались. Георгий Юрьевич подчеркнул, что "Депутатская программа" - это элемент общей командной работы, где синхронизированы программа "Стратегия 2.0", решения градсоветов, предложения стратегических сессий и Народная программа. Это, действительно, уникальный проект, его оценили и коллеги из других регионов на Совете законодателей. Они попросили поделиться нашими практиками", - добавил спикер ЗСО. Он подчеркнул, что глава региона поддержал предложения по дальнейшей реализации проекта: широкое включение жителей в отбор проектов, а также создание аналогичной "Депутатской программы" для муниципальных народных избранников.
https://ria.ru/20241217/zhestyannikov-1989750179.html
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вологодская область, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Жестянников доложил губернатору о результатах "Депутатской программы"
Георгию Филимонову доложили о результатах вологодской "Депутатской программы"
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников доложил губернатору Георгию Филимонову о результатах "Депутатской программы".
"Губернатор Георгий Филимонов
высоко оценил результаты "Депутатской программы". Доложил об итогах реализации уникального проекта, запущенного в этом году по инициативе главы региона, на оперативном совещании. В проекте приняли участие 30 депутатов, каждому был выделен 1 миллион рублей. На эти средства с коллегами реализовали 72 проекта", - написал Жестянников
в своем телеграм-канале.
Он добавил, что "Депутатская программа" охватила все муниципалитеты Вологодчины и почти 70 тысяч жителей. Среди проектов: приобретение юнармейской формы и спортивного оборудования, ремонт социальных объектов, обновление тротуаров и дорог.
"Ряд коллег, в том числе из оппозиционных фракций, решили не участвовать. Была возможность что-то поменять, исполнить просьбы жителей, но коллеги ею не воспользовались. Георгий Юрьевич подчеркнул, что "Депутатская программа" - это элемент общей командной работы, где синхронизированы программа "Стратегия 2.0", решения градсоветов, предложения стратегических сессий и Народная программа. Это, действительно, уникальный проект, его оценили и коллеги из других регионов на Совете законодателей. Они попросили поделиться нашими практиками", - добавил спикер ЗСО.
Он подчеркнул, что глава региона поддержал предложения по дальнейшей реализации проекта: широкое включение жителей в отбор проектов, а также создание аналогичной "Депутатской программы" для муниципальных народных избранников.