https://ria.ru/20241218/zhestyannikov-1989975589.html

Жестянников доложил губернатору о результатах "Депутатской программы"

Жестянников доложил губернатору о результатах "Депутатской программы" - РИА Новости, 18.12.2024

Жестянников доложил губернатору о результатах "Депутатской программы"

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников доложил губернатору Георгию Филимонову о результатах "Депутатской программы". РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:20:00+03:00

2024-12-18T18:20:00+03:00

2024-12-18T18:20:00+03:00

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

георгий филимонов

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников доложил губернатору Георгию Филимонову о результатах "Депутатской программы". "Губернатор Георгий Филимонов высоко оценил результаты "Депутатской программы". Доложил об итогах реализации уникального проекта, запущенного в этом году по инициативе главы региона, на оперативном совещании. В проекте приняли участие 30 депутатов, каждому был выделен 1 миллион рублей. На эти средства с коллегами реализовали 72 проекта", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он добавил, что "Депутатская программа" охватила все муниципалитеты Вологодчины и почти 70 тысяч жителей. Среди проектов: приобретение юнармейской формы и спортивного оборудования, ремонт социальных объектов, обновление тротуаров и дорог. "Ряд коллег, в том числе из оппозиционных фракций, решили не участвовать. Была возможность что-то поменять, исполнить просьбы жителей, но коллеги ею не воспользовались. Георгий Юрьевич подчеркнул, что "Депутатская программа" - это элемент общей командной работы, где синхронизированы программа "Стратегия 2.0", решения градсоветов, предложения стратегических сессий и Народная программа. Это, действительно, уникальный проект, его оценили и коллеги из других регионов на Совете законодателей. Они попросили поделиться нашими практиками", - добавил спикер ЗСО. Он подчеркнул, что глава региона поддержал предложения по дальнейшей реализации проекта: широкое включение жителей в отбор проектов, а также создание аналогичной "Депутатской программы" для муниципальных народных избранников.

https://ria.ru/20241217/zhestyannikov-1989750179.html

https://ria.ru/20241217/zhestyannikov-1989749281.html

вологодская область

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вологодская область, сергей жестянников, георгий филимонов