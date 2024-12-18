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У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 18.12.2024
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:35:00+03:00
2024-12-18T15:35:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 18 декабря в 19.30 (11.30 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 146 километрах юго-западнее курильского острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 60 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, землетрясение в населенных пунктах Курил не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
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тихий океан, елена семенова, россия, происшествия, курильские острова
Тихий океан, Елена Семенова, Россия, Происшествия, Курильские острова
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6