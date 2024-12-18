https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989985989.html

Зеленский допустил, что снова будет смешить людей

Зеленский допустил, что снова будет смешить людей - РИА Новости, 18.12.2024

Зеленский допустил, что снова будет смешить людей

Владимир Зеленский допустил, что снова будет смешить людей в роли комика, его слова приводит "Страна.ua". РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:04:00+03:00

2024-12-18T19:04:00+03:00

2024-12-18T19:57:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир зеленский

квн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147667/48/1476674868_0:13:1868:1064_1920x0_80_0_0_17857a2c7bea431933a32e965cfe8fc9.png

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил, что снова будет смешить людей в роли комика, его слова приводит "Страна.ua"."Сложный вопрос. Это зависит в целом от того, какой человек внутри. <…> Если я не потеряю то, что было внутри, то, кто знает, может быть", — ответил он на соответствующий вопрос французского журналиста.До политической карьеры Зеленский был шоуменом и актером, а также активно участвовал в российских проектах. В период с 1998 по 2003 год он выступал в составе команды "Квартал 95" в высшей лиге КВН. Глава киевского режима был одним из ведущих музыкального конкурса "Новая волна" с 2010-го по 2013-й. Он вел "Новогодний парад звезд" в 2012-м, а в 2013-2014 годах выступал в качестве участника программы.Ранее газета Times сообщила, что популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, а его шансы на переизбрание становятся все меньше. Газета со ссылкой на соцопрос отметила, что только 16 процентов респондентов проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался повторно.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы в Киеве хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241218/ukraine-1989966747.html

https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891167808.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, квн