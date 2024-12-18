Зеленский допустил, что снова будет смешить людей
Зеленский допустил, что вернется к деятельности комика
© официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на YoutubeВыступление украинского юмористического коллектива "Квартал 95"
Выступление украинского юмористического коллектива "Квартал 95". Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил, что снова будет смешить людей в роли комика, его слова приводит "Страна.ua".
"Сложный вопрос. Это зависит в целом от того, какой человек внутри. <…> Если я не потеряю то, что было внутри, то, кто знает, может быть", — ответил он на соответствующий вопрос французского журналиста.
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До политической карьеры Зеленский был шоуменом и актером, а также активно участвовал в российских проектах. В период с 1998 по 2003 год он выступал в составе команды "Квартал 95" в высшей лиге КВН. Глава киевского режима был одним из ведущих музыкального конкурса "Новая волна" с 2010-го по 2013-й. Он вел "Новогодний парад звезд" в 2012-м, а в 2013-2014 годах выступал в качестве участника программы.
Ранее газета Times сообщила, что популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, а его шансы на переизбрание становятся все меньше. Газета со ссылкой на соцопрос отметила, что только 16 процентов респондентов проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался повторно.
Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы в Киеве хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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