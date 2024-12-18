https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989936601.html

Орбан призвал Зеленского взять ответственность за решение по перемирию

Орбан призвал Зеленского взять ответственность за решение по перемирию - РИА Новости, 18.12.2024

Орбан призвал Зеленского взять ответственность за решение по перемирию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:55:00+03:00

2024-12-18T15:55:00+03:00

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в мире

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет."Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", - написал Орбан.

https://ria.ru/20241213/peremirie-1988951217.html

венгрия

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в мире, венгрия, виктор орбан