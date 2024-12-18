https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989936601.html
Орбан призвал Зеленского взять ответственность за решение по перемирию
Орбан призвал Зеленского взять ответственность за решение по перемирию - РИА Новости, 18.12.2024
Орбан призвал Зеленского взять ответственность за решение по перемирию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:55:00+03:00
2024-12-18T15:55:00+03:00
2024-12-18T18:11:00+03:00
в мире
венгрия
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БУДАПЕШТ, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет."Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", - написал Орбан.
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в мире, венгрия, виктор орбан
В мире, Венгрия, Виктор Орбан
Орбан призвал Зеленского взять ответственность за решение по перемирию
Орбан: Зеленский должен взять ответственность, принять ли перемирие на Рождество