"Как ужасно". На Украине набросились на Зеленского из-за одного заявления
Нардеп Дмитрук раскритиковал Зеленского за резкие слова в адрес Орбана
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук осудил в своем Telegram-канале заявление Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.
"Дипломатия? Не, не слышал! Как же ужасно это выглядит", — говорится в публикации.
"Дипломатия? Не, не слышал! Как же ужасно это выглядит", — говорится в публикации.
Накануне глава киевского режима заявил, что не допустит участия венгерского премьера в урегулировании украинского конфликта и в грубой форме предложил ему оставить миротворческие усилия.
За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. В прошлую среду он высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.
За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. В прошлую среду он высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.
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