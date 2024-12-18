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"Как ужасно". На Украине набросились на Зеленского из-за одного заявления - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989830170.html
"Как ужасно". На Украине набросились на Зеленского из-за одного заявления
"Как ужасно". На Украине набросились на Зеленского из-за одного заявления - РИА Новости, 18.12.2024
"Как ужасно". На Украине набросились на Зеленского из-за одного заявления
Дипломатия? Не, не слышал! Как же ужасно это выглядит", — говорится в публикации. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:37:00+03:00
2024-12-18T08:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук осудил в своем Telegram-канале заявление Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане."Дипломатия? Не, не слышал! Как же ужасно это выглядит", — говорится в публикации. Накануне глава киевского режима заявил, что не допустит участия венгерского премьера в урегулировании украинского конфликта и в грубой форме предложил ему оставить миротворческие усилия. За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. В прошлую среду он высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.
https://ria.ru/20241218/berletik-1989828859.html
https://ria.ru/20241217/ukraine-1989795024.html
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в мире, украина, владимир зеленский, венгрия, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Венгрия, Виктор Орбан
"Как ужасно". На Украине набросились на Зеленского из-за одного заявления

Нардеп Дмитрук раскритиковал Зеленского за резкие слова в адрес Орбана

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук осудил в своем Telegram-канале заявление Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

"Дипломатия? Не, не слышал! Как же ужасно это выглядит", — говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Вчера, 08:24
Накануне глава киевского режима заявил, что не допустит участия венгерского премьера в урегулировании украинского конфликта и в грубой форме предложил ему оставить миротворческие усилия.

За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. В прошлую среду он высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Глобальная операция". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский
17 декабря, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВенгрияВиктор Орбан
 
 
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