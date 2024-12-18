https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989830170.html

"Как ужасно". На Украине набросились на Зеленского из-за одного заявления

"Как ужасно". На Украине набросились на Зеленского из-за одного заявления - РИА Новости, 18.12.2024

"Как ужасно". На Украине набросились на Зеленского из-за одного заявления

Дипломатия? Не, не слышал! Как же ужасно это выглядит", — говорится в публикации. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T08:37:00+03:00

2024-12-18T08:37:00+03:00

2024-12-18T08:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

венгрия

виктор орбан

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук осудил в своем Telegram-канале заявление Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане."Дипломатия? Не, не слышал! Как же ужасно это выглядит", — говорится в публикации. Накануне глава киевского режима заявил, что не допустит участия венгерского премьера в урегулировании украинского конфликта и в грубой форме предложил ему оставить миротворческие усилия. За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. В прошлую среду он высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.

https://ria.ru/20241218/berletik-1989828859.html

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в мире, украина, владимир зеленский, венгрия, виктор орбан