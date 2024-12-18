https://ria.ru/20241218/zaschita-1989930225.html
В России разработали комплексную защиту городов от дронов
В России разработали комплексную защиту городов от дронов - РИА Новости, 18.12.2024
В России разработали комплексную защиту городов от дронов
Челябинский радиозавод "Полет" разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотников на основе комплекса обнаружения и подавления БПЛА... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:28:00+03:00
2024-12-18T15:28:00+03:00
2024-12-18T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Челябинский радиозавод "Полет" разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотников на основе комплекса обнаружения и подавления БПЛА "Сфера", сообщила пресс-служба "Ростеха". "Челябинский радиозавод "Полет" (входит в холдинг "АИС" госкорпорации "Ростех") разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от атаки беспилотников. Решение возможно масштабировать до городского уровня. В его основе лежит комплекс обнаружения и подавления беспилотников "Сфера", - говорится в сообщении госкорпорации. По словам гендиректора "Полета" Алексея Науменко, "Сфера" в различных модификациях уже подтвердила свою эффективность в зоне СВО. "Установленный на машину, он в движении нейтрализовал более 10 боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий. В ноябре этого года комплекс "Сфера-МБ" прошел испытания в научно-исследовательском институте министерства обороны РФ. Военное ведомство включило его в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют БПЛА", - сообщил Науменко. В "Ростехе" отмечают, что созданная на предприятии система способна обнаруживать и подавлять различные типы беспилотников. Решение можно использовать как для прикрытия одного объекта, так и масштабировать для обеспечения безопасности целого города. Модульность изделия "Сфера" позволяет конфигурировать систему защиты, исходя из конкретных целей и задач. Одним из приоритетных направлений работы "Полета" является создание линейки изделий по противодействию БПЛА для обеспечения комплексной защиты любого объекта - от мобильных обнаружителей и подавителей до многоуровневых систем защиты. Завод также разрабатывает и производит системы и комплексы для гражданских аэропортов.
https://ria.ru/20240718/antidron-1960398317.html
https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989411492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
В России разработали комплексную защиту городов от дронов
Челябинский радиозавод "Полет" разработал комплексную защиту от атаки БПЛА
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Челябинский радиозавод "Полет" разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотников на основе комплекса обнаружения и подавления БПЛА "Сфера", сообщила пресс-служба
"Ростеха".
"Челябинский радиозавод "Полет" (входит в холдинг "АИС" госкорпорации "Ростех
") разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от атаки беспилотников. Решение возможно масштабировать до городского уровня. В его основе лежит комплекс обнаружения и подавления беспилотников "Сфера", - говорится в сообщении госкорпорации.
По словам гендиректора "Полета" Алексея Науменко, "Сфера" в различных модификациях уже подтвердила свою эффективность в зоне СВО.
"Установленный на машину, он в движении нейтрализовал более 10 боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий. В ноябре этого года комплекс "Сфера-МБ" прошел испытания в научно-исследовательском институте министерства обороны РФ. Военное ведомство включило его в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют БПЛА", - сообщил Науменко.
В "Ростехе" отмечают, что созданная на предприятии система способна обнаруживать и подавлять различные типы беспилотников. Решение можно использовать как для прикрытия одного объекта, так и масштабировать для обеспечения безопасности целого города. Модульность изделия "Сфера" позволяет конфигурировать систему защиты, исходя из конкретных целей и задач.
Одним из приоритетных направлений работы "Полета" является создание линейки изделий по противодействию БПЛА для обеспечения комплексной защиты любого объекта - от мобильных обнаружителей и подавителей до многоуровневых систем защиты. Завод также разрабатывает и производит системы и комплексы для гражданских аэропортов.