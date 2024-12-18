https://ria.ru/20241218/zaschita-1989930225.html

В России разработали комплексную защиту городов от дронов

В России разработали комплексную защиту городов от дронов - РИА Новости, 18.12.2024

В России разработали комплексную защиту городов от дронов

Челябинский радиозавод "Полет" разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотников на основе комплекса обнаружения и подавления БПЛА... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:28:00+03:00

2024-12-18T15:28:00+03:00

2024-12-18T15:28:00+03:00

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ростех

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Челябинский радиозавод "Полет" разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотников на основе комплекса обнаружения и подавления БПЛА "Сфера", сообщила пресс-служба "Ростеха". "Челябинский радиозавод "Полет" (входит в холдинг "АИС" госкорпорации "Ростех") разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от атаки беспилотников. Решение возможно масштабировать до городского уровня. В его основе лежит комплекс обнаружения и подавления беспилотников "Сфера", - говорится в сообщении госкорпорации. По словам гендиректора "Полета" Алексея Науменко, "Сфера" в различных модификациях уже подтвердила свою эффективность в зоне СВО. "Установленный на машину, он в движении нейтрализовал более 10 боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий. В ноябре этого года комплекс "Сфера-МБ" прошел испытания в научно-исследовательском институте министерства обороны РФ. Военное ведомство включило его в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют БПЛА", - сообщил Науменко. В "Ростехе" отмечают, что созданная на предприятии система способна обнаруживать и подавлять различные типы беспилотников. Решение можно использовать как для прикрытия одного объекта, так и масштабировать для обеспечения безопасности целого города. Модульность изделия "Сфера" позволяет конфигурировать систему защиты, исходя из конкретных целей и задач. Одним из приоритетных направлений работы "Полета" является создание линейки изделий по противодействию БПЛА для обеспечения комплексной защиты любого объекта - от мобильных обнаружителей и подавителей до многоуровневых систем защиты. Завод также разрабатывает и производит системы и комплексы для гражданских аэропортов.

https://ria.ru/20240718/antidron-1960398317.html

https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989411492.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), россия