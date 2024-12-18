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Каждый пакет помощи становится для украинцев черным пакетом, заявили в МИД - РИА Новости, 18.12.2024
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11:04 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/zaharova-1989857075.html
Каждый пакет помощи становится для украинцев черным пакетом, заявили в МИД
Каждый пакет помощи становится для украинцев черным пакетом, заявили в МИД - РИА Новости, 18.12.2024
Каждый пакет помощи становится для украинцев черным пакетом, заявили в МИД
Каждый пакет помощи США Киеву становится для граждан Украины тем самым чёрным пакетом, в которые их упаковывают, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:04:00+03:00
2024-12-18T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Каждый пакет помощи США Киеву становится для граждан Украины тем самым чёрным пакетом, в которые их упаковывают, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "13 декабря Госсекретарь США Блинкен объявил о предоставлении Киеву со складов Пентагона дополнительной военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Это 73-й пакет помощи Киеву от Вашингтона, правда, каждый пакет помощи Вашингтона Киеву становится тем самым чёрным пакетом для граждан Украины, в которые их потом упаковывают", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что в этот пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы 105 и 155 миллиметров, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, противоминные транспортные средства, оборудование для биологический, химической, радиологической, ядерной защиты. "На прошлой неделе США выделили Украине два пакета военной помощи на 725 и 988 миллионов долларов. В них также вошли боеприпасы для HIMARS, беспилотники, артиллерийские боеприпасы, которые бандеровцы используют для совершения своих преступлений", - заключила Захарова. В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 500 миллионов долларов, в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии и оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз. Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241213/pomosch-1989078664.html
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сша, украина, киев, мария захарова, энтони блинкен, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, выборы президента сша — 2024
США, Украина, Киев, Мария Захарова, Энтони Блинкен, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США, Выборы президента США — 2024
Каждый пакет помощи становится для украинцев черным пакетом, заявили в МИД

Захарова заявила, что пакеты помощи Киеву становятся черными пакетами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Каждый пакет помощи США Киеву становится для граждан Украины тем самым чёрным пакетом, в которые их упаковывают, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"13 декабря Госсекретарь США Блинкен объявил о предоставлении Киеву со складов Пентагона дополнительной военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Это 73-й пакет помощи Киеву от Вашингтона, правда, каждый пакет помощи Вашингтона Киеву становится тем самым чёрным пакетом для граждан Украины, в которые их потом упаковывают", - сказала она в ходе брифинга.
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Она добавила, что в этот пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы 105 и 155 миллиметров, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, противоминные транспортные средства, оборудование для биологический, химической, радиологической, ядерной защиты.
"На прошлой неделе США выделили Украине два пакета военной помощи на 725 и 988 миллионов долларов. В них также вошли боеприпасы для HIMARS, беспилотники, артиллерийские боеприпасы, которые бандеровцы используют для совершения своих преступлений", - заключила Захарова.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 500 миллионов долларов, в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии и оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз.
Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Трамп сделал заявление о военной помощи Украине
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СШАУкраинаКиевМария ЗахароваЭнтони БлинкенДональд ТрампНАТОМинистерство обороны СШАВыборы президента США — 2024
 
 
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