https://ria.ru/20241218/zaharova-1989845279.html

МИД назвал англосаксов главными выгодополучателями от убийства Кириллова

МИД назвал англосаксов главными выгодополучателями от убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

МИД назвал англосаксов главными выгодополучателями от убийства Кириллова

Англосаксы являются главными выгодополучателями от теракта против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, киевский режим является лишь... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:19:00+03:00

2024-12-18T10:19:00+03:00

2024-12-18T10:22:00+03:00

россия

москва

узбекистан

игорь кириллов

мария захарова

войска рхбз

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Англосаксы являются главными выгодополучателями от теракта против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, киевский режим является лишь инструментом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы видим, что киевский режим взял на себя ответственность в очередной раз за новый теракт. Все эти СБУшные шестерки, бесноватый киевский режим, это все инструментарий, управляется все англосаксами. Они главнее выгодополучатели от киевского терроризма" - сказала Захарова на брифинге. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989843873.html

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