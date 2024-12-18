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МИД назвал англосаксов главными выгодополучателями от убийства Кириллова
МИД назвал англосаксов главными выгодополучателями от убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
МИД назвал англосаксов главными выгодополучателями от убийства Кириллова
Англосаксы являются главными выгодополучателями от теракта против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, киевский режим является лишь... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:19:00+03:00
2024-12-18T10:19:00+03:00
2024-12-18T10:22:00+03:00
россия
москва
узбекистан
игорь кириллов
мария захарова
войска рхбз
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Англосаксы являются главными выгодополучателями от теракта против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, киевский режим является лишь инструментом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы видим, что киевский режим взял на себя ответственность в очередной раз за новый теракт. Все эти СБУшные шестерки, бесноватый киевский режим, это все инструментарий, управляется все англосаксами. Они главнее выгодополучатели от киевского терроризма" - сказала Захарова на брифинге. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989843873.html
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россия, москва, узбекистан, игорь кириллов, мария захарова, войска рхбз, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Россия, Москва, Узбекистан, Игорь Кириллов, Мария Захарова, Войска РХБЗ, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
МИД назвал англосаксов главными выгодополучателями от убийства Кириллова
Захарова назвала англосаксов главными выгодополучателями от убийства Кириллова