https://ria.ru/20241218/zaharova-1989830964.html

Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ

Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 18.12.2024

Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что не сомневается, кто был исполнителем и заказчиком убийства начальника войск... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T08:44:00+03:00

2024-12-18T08:44:00+03:00

2024-12-18T08:44:00+03:00

москва

мария захарова

игорь кириллов

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989754396_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93a507dd63aa22ce3d1f8016fc3effab.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что не сомневается, кто был исполнителем и заказчиком убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. "Следствие наше, безусловно, установит все детали. Я не сомневаюсь, кто был исполнителем, кто был заказчиком", - заявила Захарова. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мария захарова, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия