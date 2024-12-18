Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/zaharova-1989830964.html
Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ
Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 18.12.2024
Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что не сомневается, кто был исполнителем и заказчиком убийства начальника войск... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:44:00+03:00
2024-12-18T08:44:00+03:00
москва
мария захарова
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989754396_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93a507dd63aa22ce3d1f8016fc3effab.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что не сомневается, кто был исполнителем и заказчиком убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. "Следствие наше, безусловно, установит все детали. Я не сомневаюсь, кто был исполнителем, кто был заказчиком", - заявила Захарова. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989754396_161:0:1119:718_1920x0_80_0_0_678a5c5d90d0f4db9da03ac39e5694b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария захарова, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Москва, Мария Захарова, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ

Захарова заявила, что знает, кто стоит за убийством генерала Кириллова

© РИА НовостиМесто взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что не сомневается, кто был исполнителем и заказчиком убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.
"Следствие наше, безусловно, установит все детали. Я не сомневаюсь, кто был исполнителем, кто был заказчиком", - заявила Захарова.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ
17 декабря, 12:22
 
МоскваМария ЗахароваИгорь КирилловВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала