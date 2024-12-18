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Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ
Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 18.12.2024
Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что не сомневается, кто был исполнителем и заказчиком убийства начальника войск... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:44:00+03:00
2024-12-18T08:44:00+03:00
2024-12-18T08:44:00+03:00
москва
мария захарова
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что не сомневается, кто был исполнителем и заказчиком убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. "Следствие наше, безусловно, установит все детали. Я не сомневаюсь, кто был исполнителем, кто был заказчиком", - заявила Захарова. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html
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москва, мария захарова, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Москва, Мария Захарова, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ
Захарова заявила, что знает, кто стоит за убийством генерала Кириллова