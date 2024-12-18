https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989925490.html

В Ростове-на-Дону задержали трех подростков за поджог электровоза

В Ростове-на-Дону задержали трех подростков за поджог электровоза - РИА Новости, 18.12.2024

В Ростове-на-Дону задержали трех подростков за поджог электровоза

Трое подростков задержаны за поджог электровоза в Ростове-на-Дону, возбуждено дело о теракте, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:59:00+03:00

2024-12-18T14:59:00+03:00

2024-12-18T15:04:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Трое подростков задержаны за поджог электровоза в Ростове-на-Дону, возбуждено дело о теракте, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России."Ростовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц)", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, вечером 14 декабря произошел поджог железнодорожного электровоза, расположенного на четвертом пути станции Ростов-Товарный в Ростове-на-Дону.В ходе предварительного следствия силовиками была установлена причастность к преступлению троих несовершеннолетних, они задержаны."На допросе у следователя молодые люди дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены экспертизы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241216/podrostok-1989393428.html

https://ria.ru/20241218/podzhog-1989882756.html

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)