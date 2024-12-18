https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989843873.html
ФСБ показала видео с задержанным исполнителем теракта против Кириллова
ФСБ показала видео с задержанным исполнителем теракта против Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
ФСБ показала видео с задержанным исполнителем теракта против Кириллова
ФСБ России показала видео с задержанным исполнителем теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:13:00+03:00
2024-12-18T10:13:00+03:00
2024-12-18T10:40:00+03:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
игорь кириллов
россия
узбекистан
москва
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ФСБ России показала видео с задержанным исполнителем теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.На кадрах задержанный признается в содеянном. Также показаны каршеринговый автомобиль и установленная в нем Wi-Fi видеокамера, с помощью которой он наблюдал за домом генерала.Ранее ФСБ РФ сообщила, что задержан гражданин Узбекистана, совершивший подрыв СВУ у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли Кириллов и его помощник - майор Илья Поликарпов. Исполнитель теракта сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
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Кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
"Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб"
ФСБ опубликовала кадры допроса гражданина Узбекистана, устроившего теракт, в результате которого погиб генерал Кириллов.
2024-12-18T10:13
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PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), игорь кириллов, россия, узбекистан, москва, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Игорь Кириллов, Россия, Узбекистан, Москва, Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
ФСБ показала видео с задержанным исполнителем теракта против Кириллова
ФСБ показала видео с задержанным исполнителем теракта против генерала Кириллов