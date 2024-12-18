https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989843873.html

ФСБ показала видео с задержанным исполнителем теракта против Кириллова

ФСБ показала видео с задержанным исполнителем теракта против Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

ФСБ показала видео с задержанным исполнителем теракта против Кириллова

ФСБ России показала видео с задержанным исполнителем теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:13:00+03:00

2024-12-18T10:13:00+03:00

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происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

игорь кириллов

россия

узбекистан

москва

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ФСБ России показала видео с задержанным исполнителем теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.На кадрах задержанный признается в содеянном. Также показаны каршеринговый автомобиль и установленная в нем Wi-Fi видеокамера, с помощью которой он наблюдал за домом генерала.Ранее ФСБ РФ сообщила, что задержан гражданин Узбекистана, совершивший подрыв СВУ у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли Кириллов и его помощник - майор Илья Поликарпов. Исполнитель теракта сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

россия

узбекистан

москва

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Кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова "Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб" ФСБ опубликовала кадры допроса гражданина Узбекистана, устроившего теракт, в результате которого погиб генерал Кириллов. 2024-12-18T10:13 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), игорь кириллов, россия, узбекистан, москва, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве