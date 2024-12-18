https://ria.ru/20241218/zabegi-1989888212.html

"Зимние рекорды" пройдут в подмосковных парках 21 декабря

"Зимние рекорды" пройдут в подмосковных парках 21 декабря - РИА Новости, 18.12.2024

"Зимние рекорды" пройдут в подмосковных парках 21 декабря

В 80 парках Подмосковья 21 декабря пройдет спортивное общеобластное мероприятие "Зимние рекорды", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:38:00+03:00

2024-12-18T12:38:00+03:00

2024-12-18T12:38:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

подольск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934698638_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_422cddabf66bc35c4e67dee406e0b685.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В 80 парках Подмосковья 21 декабря пройдет спортивное общеобластное мероприятие "Зимние рекорды", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В ведомстве отметили, что посетители в этот день смогут принять участие в массовых забегах, мастер-классах по зимним видам спорта, а также фан-встречах с профессиональными спортсменами. Фрязинский лесопарк приглашает на встречу со спортсменами-тренерами по ориентированию. Все желающие смогут посетить мастер-класс по спортивному ориентированию на лыжах, зимних эстафетах и других активностях. В парке "200 лет Егорьевску" гости смогут посетить фотовыставку "Спортсмены Егорьевска", дети и взрослые примут участие в анимационной программе "Зимние старты". Всех желающих будут угощать чаем и сладостями. Парк имени В. Талалихина городского округа Подольск проведет мини-соревнование по гиревому спорту, мастер-класс по нормам ГТО и спортивную зарядку от группы "Радость движения". На катке пройдут открытая тренировка хоккеистов и показательные выступления фигуристов от МУ СШОР "Витязь". В течение мероприятия будет работать фотовыставка "Олимпийские чемпионы". Также во многих других парках проведут спортивные мероприятия, которые организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Подмосковья и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк").

https://ria.ru/20241218/onkoskrining-1989884963.html

https://ria.ru/20241217/mo-1989773555.html

московская область (подмосковье)

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), подольск