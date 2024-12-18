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"Зимние рекорды" пройдут в подмосковных парках 21 декабря - РИА Новости, 18.12.2024
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Новости Подмосковья
 
12:38 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/zabegi-1989888212.html
"Зимние рекорды" пройдут в подмосковных парках 21 декабря
"Зимние рекорды" пройдут в подмосковных парках 21 декабря - РИА Новости, 18.12.2024
"Зимние рекорды" пройдут в подмосковных парках 21 декабря
В 80 парках Подмосковья 21 декабря пройдет спортивное общеобластное мероприятие "Зимние рекорды", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:38:00+03:00
2024-12-18T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В 80 парках Подмосковья 21 декабря пройдет спортивное общеобластное мероприятие "Зимние рекорды", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В ведомстве отметили, что посетители в этот день смогут принять участие в массовых забегах, мастер-классах по зимним видам спорта, а также фан-встречах с профессиональными спортсменами. Фрязинский лесопарк приглашает на встречу со спортсменами-тренерами по ориентированию. Все желающие смогут посетить мастер-класс по спортивному ориентированию на лыжах, зимних эстафетах и других активностях. В парке "200 лет Егорьевску" гости смогут посетить фотовыставку "Спортсмены Егорьевска", дети и взрослые примут участие в анимационной программе "Зимние старты". Всех желающих будут угощать чаем и сладостями. Парк имени В. Талалихина городского округа Подольск проведет мини-соревнование по гиревому спорту, мастер-класс по нормам ГТО и спортивную зарядку от группы "Радость движения". На катке пройдут открытая тренировка хоккеистов и показательные выступления фигуристов от МУ СШОР "Витязь". В течение мероприятия будет работать фотовыставка "Олимпийские чемпионы". Также во многих других парках проведут спортивные мероприятия, которые организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Подмосковья и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк").
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московская область (подмосковье), подольск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск
"Зимние рекорды" пройдут в подмосковных парках 21 декабря

Массовые спортивные забеги состоятся в парках Подмосковья 21 декабря

© iStock.com / amriphotoДевушка занимается бегом
Девушка занимается бегом - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© iStock.com / amriphoto
Девушка занимается бегом. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В 80 парках Подмосковья 21 декабря пройдет спортивное общеобластное мероприятие "Зимние рекорды", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В ведомстве отметили, что посетители в этот день смогут принять участие в массовых забегах, мастер-классах по зимним видам спорта, а также фан-встречах с профессиональными спортсменами.
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Фрязинский лесопарк приглашает на встречу со спортсменами-тренерами по ориентированию. Все желающие смогут посетить мастер-класс по спортивному ориентированию на лыжах, зимних эстафетах и других активностях.
В парке "200 лет Егорьевску" гости смогут посетить фотовыставку "Спортсмены Егорьевска", дети и взрослые примут участие в анимационной программе "Зимние старты". Всех желающих будут угощать чаем и сладостями.
Парк имени В. Талалихина городского округа Подольск проведет мини-соревнование по гиревому спорту, мастер-класс по нормам ГТО и спортивную зарядку от группы "Радость движения". На катке пройдут открытая тренировка хоккеистов и показательные выступления фигуристов от МУ СШОР "Витязь". В течение мероприятия будет работать фотовыставка "Олимпийские чемпионы".
Также во многих других парках проведут спортивные мероприятия, которые организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Подмосковья и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк").
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