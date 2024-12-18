"Зимние рекорды" пройдут в подмосковных парках 21 декабря
Массовые спортивные забеги состоятся в парках Подмосковья 21 декабря
© iStock.com / amriphotoДевушка занимается бегом
© iStock.com / amriphoto
Девушка занимается бегом. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В 80 парках Подмосковья 21 декабря пройдет спортивное общеобластное мероприятие "Зимние рекорды", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В ведомстве отметили, что посетители в этот день смогут принять участие в массовых забегах, мастер-классах по зимним видам спорта, а также фан-встречах с профессиональными спортсменами.
Фрязинский лесопарк приглашает на встречу со спортсменами-тренерами по ориентированию. Все желающие смогут посетить мастер-класс по спортивному ориентированию на лыжах, зимних эстафетах и других активностях.
В парке "200 лет Егорьевску" гости смогут посетить фотовыставку "Спортсмены Егорьевска", дети и взрослые примут участие в анимационной программе "Зимние старты". Всех желающих будут угощать чаем и сладостями.
Парк имени В. Талалихина городского округа Подольск проведет мини-соревнование по гиревому спорту, мастер-класс по нормам ГТО и спортивную зарядку от группы "Радость движения". На катке пройдут открытая тренировка хоккеистов и показательные выступления фигуристов от МУ СШОР "Витязь". В течение мероприятия будет работать фотовыставка "Олимпийские чемпионы".
Также во многих других парках проведут спортивные мероприятия, которые организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Подмосковья и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк").
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