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Японская ракета Kairos-2 стартовала с частного космодрома - РИА Новости, 18.12.2024
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05:45 18.12.2024 (обновлено: 05:46 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/yaponiya-1989820679.html
Японская ракета Kairos-2 стартовала с частного космодрома
Японская ракета Kairos-2 стартовала с частного космодрома - РИА Новости, 18.12.2024
Японская ракета Kairos-2 стартовала с частного космодрома
Частная японская ракета Kairos-2 компании Space One, запуск которой неоднократно откладывался из-за погодных условий, стартовала с частного космодрома Spaceport РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:45:00+03:00
2024-12-18T05:46:00+03:00
космос - риа наука
вакаяма (город)
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ТОКИО, 18 дек - РИА Новости. Частная японская ракета Kairos-2 компании Space One, запуск которой неоднократно откладывался из-за погодных условий, стартовала с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма, трансляция ведется на канале в YouTube. Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны. На борту ракеты находятся пять малых спутников, которые планируется отделить через 50 минут после запуска на высоте около 500 километров и вывести на орбиту. В случае успешного запуска и вывода спутников на заданную орбиту это станет первым на территории страны успешным запуском спутника исключительно силами частного бизнеса. Первый запуск ракеты Kairos был намечен на 9 марта, однако после финального отсчета ракета не полетела. Через 15 минут была предпринята еще одна попытка, но и тогда ракета не сдвинулась с места, после чего запуск был перенесен на 13 марта. При повторном запуске 13 марта ракета взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после старта.
https://ria.ru/20241126/japonija-1985697718.html
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космос - риа наука, вакаяма (город), в мире, япония
Космос - РИА Наука, Вакаяма (город), В мире, Япония
Японская ракета Kairos-2 стартовала с частного космодрома

Ракета Kairos-2 компании Space One стартовала с частного космодрома в Японии

© Фото : @MHI_LS/TwitterЗапуск японской ракеты
Запуск японской ракеты - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : @MHI_LS/Twitter
Запуск японской ракеты. Архивное фото
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ТОКИО, 18 дек - РИА Новости. Частная японская ракета Kairos-2 компании Space One, запуск которой неоднократно откладывался из-за погодных условий, стартовала с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма, трансляция ведется на канале в YouTube.
Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны. На борту ракеты находятся пять малых спутников, которые планируется отделить через 50 минут после запуска на высоте около 500 километров и вывести на орбиту.
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В случае успешного запуска и вывода спутников на заданную орбиту это станет первым на территории страны успешным запуском спутника исключительно силами частного бизнеса.
Первый запуск ракеты Kairos был намечен на 9 марта, однако после финального отсчета ракета не полетела. Через 15 минут была предпринята еще одна попытка, но и тогда ракета не сдвинулась с места, после чего запуск был перенесен на 13 марта. При повторном запуске 13 марта ракета взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после старта.
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