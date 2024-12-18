https://ria.ru/20241218/yaponiya-1989820679.html

Японская ракета Kairos-2 стартовала с частного космодрома

Японская ракета Kairos-2 стартовала с частного космодрома - РИА Новости, 18.12.2024

Японская ракета Kairos-2 стартовала с частного космодрома

Частная японская ракета Kairos-2 компании Space One, запуск которой неоднократно откладывался из-за погодных условий, стартовала с частного космодрома Spaceport РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T05:45:00+03:00

2024-12-18T05:45:00+03:00

2024-12-18T05:46:00+03:00

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ТОКИО, 18 дек - РИА Новости. Частная японская ракета Kairos-2 компании Space One, запуск которой неоднократно откладывался из-за погодных условий, стартовала с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма, трансляция ведется на канале в YouTube. Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны. На борту ракеты находятся пять малых спутников, которые планируется отделить через 50 минут после запуска на высоте около 500 километров и вывести на орбиту. В случае успешного запуска и вывода спутников на заданную орбиту это станет первым на территории страны успешным запуском спутника исключительно силами частного бизнеса. Первый запуск ракеты Kairos был намечен на 9 марта, однако после финального отсчета ракета не полетела. Через 15 минут была предпринята еще одна попытка, но и тогда ракета не сдвинулась с места, после чего запуск был перенесен на 13 марта. При повторном запуске 13 марта ракета взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после старта.

https://ria.ru/20241126/japonija-1985697718.html

https://ria.ru/20240710/yaponiya-1958819516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, вакаяма (город), в мире, япония