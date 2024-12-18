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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 18.12.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:34:00+03:00
2024-12-18T10:34:00+03:00
2024-12-18T10:34:00+03:00
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херсонская область
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявлена воздушная тревога. "Херсон, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы