https://ria.ru/20241218/vympelkom-1989687328.html

"Вымпелком" получил ESG-сертификат и прошел самооценку по нацстандарту

"Вымпелком" получил ESG-сертификат и прошел самооценку по нацстандарту - РИА Новости, 18.12.2024

"Вымпелком" получил ESG-сертификат и прошел самооценку по нацстандарту

ПАО "ВымпелКом" получило сертификат соответствия системы экологического менеджмента стандарту Р ИСО 14001-2016, а также прошел самооценку по национальному... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:00:00+03:00

2024-12-18T10:00:00+03:00

2024-12-18T10:00:00+03:00

вымпелком

билайн

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928714357_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9f6185b4ac5f81e4ba277fd790eb0f85.jpg

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" получило сертификат соответствия системы экологического менеджмента стандарту Р ИСО 14001-2016, а также прошел самооценку по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 26000-2012 "Руководство по социальной ответственности" за 2024 год, сообщает пресс-служба компании."ВымпелКом" получил сертификат применительно к оказанию телекоммуникационных услуг в области связи, услуг центра обработки и хранения данных (ЦОД) Область сертификации системы экологического менеджмента распространяется на объекты компании во всех регионах.Процесс сертификации по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016 прошел в несколько этапов. Первоначально был проведен аудит существующей в компании экологической документации, а также была дана оценка достаточности тех процессов, в рамках которых осуществляется анализ и оценка воздействия компании на окружающую среду, соответствие деятельности компании требованиям экологического законодательства. В рамках первоначального аудита были даны рекомендации по доработке и улучшению существующей документации компании, относящейся к системе экологического менеджмента. Второй этап сертификационного аудита проводился после разработки и внедрения в компании полного комплекта документов, требуемых стандартом ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). В ходе проведения второго этапа сертификационного аудита разработаны и запланированы к реализации мероприятия, направленные на постоянное улучшение внедренной в компании системы экологического менеджмента, говорится в сообщении.Также компания обновила свои показатели, пройдя повторную самооценку по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 26000-2012 "Руководство по социальной ответственности".". Первая оценка была пройдена компанией в 2022 году, в этом году мы также заполнили данные, руководствуясь рекомендациями для компаний по проведению самооценки в соответствии с принципами социальной ответственности на основе положений международного стандарта, добавили в пресс-службе."Внедрение системы экологического менеджмента и прохождение сертификаций по национальным стандартам — это важное продолжение наших усилий, прилагаемых в рамках следования стратегии устойчивого развития.Мы стремимся не только повышать эффективность компании и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду посредством соблюдения законодательных требований, но и ставим перед собой более амбициозные задачи по внедрению передовых зеленых технологий и созданию устойчивого будущего для наших сотрудников, клиентов и общества в целом", - приводятся в сообщении слова руководителя по устойчивому развитию "Билайна" Евгении Чистовой.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вымпелком, билайн, экономика