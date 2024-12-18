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"Вымпелком" получил ESG-сертификат и прошел самооценку по нацстандарту - РИА Новости, 18.12.2024
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10:00 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/vympelkom-1989687328.html
"Вымпелком" получил ESG-сертификат и прошел самооценку по нацстандарту
"Вымпелком" получил ESG-сертификат и прошел самооценку по нацстандарту - РИА Новости, 18.12.2024
"Вымпелком" получил ESG-сертификат и прошел самооценку по нацстандарту
ПАО "ВымпелКом" получило сертификат соответствия системы экологического менеджмента стандарту Р ИСО 14001-2016, а также прошел самооценку по национальному... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:00:00+03:00
2024-12-18T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" получило сертификат соответствия системы экологического менеджмента стандарту Р ИСО 14001-2016, а также прошел самооценку по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 26000-2012 "Руководство по социальной ответственности" за 2024 год, сообщает пресс-служба компании."ВымпелКом" получил сертификат применительно к оказанию телекоммуникационных услуг в области связи, услуг центра обработки и хранения данных (ЦОД) Область сертификации системы экологического менеджмента распространяется на объекты компании во всех регионах.Процесс сертификации по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016 прошел в несколько этапов. Первоначально был проведен аудит существующей в компании экологической документации, а также была дана оценка достаточности тех процессов, в рамках которых осуществляется анализ и оценка воздействия компании на окружающую среду, соответствие деятельности компании требованиям экологического законодательства. В рамках первоначального аудита были даны рекомендации по доработке и улучшению существующей документации компании, относящейся к системе экологического менеджмента. Второй этап сертификационного аудита проводился после разработки и внедрения в компании полного комплекта документов, требуемых стандартом ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). В ходе проведения второго этапа сертификационного аудита разработаны и запланированы к реализации мероприятия, направленные на постоянное улучшение внедренной в компании системы экологического менеджмента, говорится в сообщении.Также компания обновила свои показатели, пройдя повторную самооценку по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 26000-2012 "Руководство по социальной ответственности".". Первая оценка была пройдена компанией в 2022 году, в этом году мы также заполнили данные, руководствуясь рекомендациями для компаний по проведению самооценки в соответствии с принципами социальной ответственности на основе положений международного стандарта, добавили в пресс-службе."Внедрение системы экологического менеджмента и прохождение сертификаций по национальным стандартам — это важное продолжение наших усилий, прилагаемых в рамках следования стратегии устойчивого развития.Мы стремимся не только повышать эффективность компании и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду посредством соблюдения законодательных требований, но и ставим перед собой более амбициозные задачи по внедрению передовых зеленых технологий и созданию устойчивого будущего для наших сотрудников, клиентов и общества в целом", - приводятся в сообщении слова руководителя по устойчивому развитию "Билайна" Евгении Чистовой.
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4.7
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вымпелком, билайн, экономика
ВымпелКом, Билайн, Экономика

"Вымпелком" получил ESG-сертификат и прошел самооценку по нацстандарту

© iStock.com / scyther5Подписание документов
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© iStock.com / scyther5
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" получило сертификат соответствия системы экологического менеджмента стандарту Р ИСО 14001-2016, а также прошел самооценку по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 26000-2012 "Руководство по социальной ответственности" за 2024 год, сообщает пресс-служба компании.
"ВымпелКом" получил сертификат применительно к оказанию телекоммуникационных услуг в области связи, услуг центра обработки и хранения данных (ЦОД) Область сертификации системы экологического менеджмента распространяется на объекты компании во всех регионах.
Процесс сертификации по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016 прошел в несколько этапов. Первоначально был проведен аудит существующей в компании экологической документации, а также была дана оценка достаточности тех процессов, в рамках которых осуществляется анализ и оценка воздействия компании на окружающую среду, соответствие деятельности компании требованиям экологического законодательства. В рамках первоначального аудита были даны рекомендации по доработке и улучшению существующей документации компании, относящейся к системе экологического менеджмента. Второй этап сертификационного аудита проводился после разработки и внедрения в компании полного комплекта документов, требуемых стандартом ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). В ходе проведения второго этапа сертификационного аудита разработаны и запланированы к реализации мероприятия, направленные на постоянное улучшение внедренной в компании системы экологического менеджмента, говорится в сообщении.
Также компания обновила свои показатели, пройдя повторную самооценку по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 26000-2012 "Руководство по социальной ответственности".". Первая оценка была пройдена компанией в 2022 году, в этом году мы также заполнили данные, руководствуясь рекомендациями для компаний по проведению самооценки в соответствии с принципами социальной ответственности на основе положений международного стандарта, добавили в пресс-службе.
"Внедрение системы экологического менеджмента и прохождение сертификаций по национальным стандартам — это важное продолжение наших усилий, прилагаемых в рамках следования стратегии устойчивого развития.
Мы стремимся не только повышать эффективность компании и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду посредством соблюдения законодательных требований, но и ставим перед собой более амбициозные задачи по внедрению передовых зеленых технологий и созданию устойчивого будущего для наших сотрудников, клиентов и общества в целом", - приводятся в сообщении слова руководителя по устойчивому развитию "Билайна" Евгении Чистовой.
 
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