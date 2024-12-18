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Украина и Молдавия не согласились наблюдать за выборами в Белоруссии

Украина и Молдавия не согласились наблюдать за выборами в Белоруссии - РИА Новости, 18.12.2024

Украина и Молдавия не согласились наблюдать за выборами в Белоруссии

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что все страны СНГ, кроме Украины и Молдавии, подтвердили намерение участвовать в наблюдении за выборами... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:50:00+03:00

2024-12-18T12:50:00+03:00

2024-12-18T12:50:00+03:00

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МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что все страны СНГ, кроме Украины и Молдавии, подтвердили намерение участвовать в наблюдении за выборами президента Белоруссии, которые назначены на 26 января. "Все страны СНГ подтвердили согласие направить представителей в состав миссии, сожалению, за исключением Украины и Молдавии. Остальные подтвердили", - сказал журналистам Лебедев, который возглавил миссию наблюдателей СНГ на выборах президента Белоруссии. По его словам, миссия наблюдателей СНГ на выборах президента Белоруссии составит около 200 человек, в том числе будут работать 40 долгосрочных наблюдателей.

https://ria.ru/20241217/prezident-1989659793.html

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в мире, белоруссия, украина, молдавия, сергей лебедев, снг