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Эксперт назвал предлог для вторжения Турции на северо-восток Сирии - РИА Новости, 18.12.2024
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17:00 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/vtorzhenie-1989955004.html
Эксперт назвал предлог для вторжения Турции на северо-восток Сирии
Эксперт назвал предлог для вторжения Турции на северо-восток Сирии - РИА Новости, 18.12.2024
Эксперт назвал предлог для вторжения Турции на северо-восток Сирии
Турция использует защиту своей национальной безопасности, в частности касательно присутствия курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) вблизи южных границ... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:00:00+03:00
2024-12-18T17:00:00+03:00
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обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 18 дек – РИА Новости. Турция использует защиту своей национальной безопасности, в частности касательно присутствия курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) вблизи южных границ республики, как предлог для вторжения в северо-восточные регионы соседней Сирии, выразил мнение в беседе с РИА Новости курдский академик Фарид Халдун. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уничтожение всех террористических организаций, включая РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ИГ* (ИГИЛ*, "Исламское государство"*), важно, чтобы защитить территориальную целостность Сирии. Кроме того, ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственного корреспондента сообщил, что вооруженные формирования так называемой "Сирийской национальной армии" (СНА) при поддержке Турции стягивают значительные подкрепления в район Манбиджа на северо-востоке сирийской провинции Алеппо для наступления на позиции курдских сил. "Турция использует защиту своей национальной безопасности на южной границе с Сирией в качестве предлога для наземного военного вторжения на северо-восток Сирии. В частности, это касается её наступления на город Айн эль-Араб (Кобани – ред.). Она утверждает, что СДС связаны с Рабочей партией Курдистана, что неправда, так-как СДС является коалицией, в состав которой входят арабы, курды и даже некоторые ассирийские группировки", - сказал Халдун. По мнению эксперта, Анкара также под предлогом защиты расположенной неподалёку от города Айн эль-Араб (Кобани) гробницы Сулейман Шаха (деда основателя Османской империи) может развернуть военную базу в районе Каракозакского моста, связывающего два берега реки Евфрат. С помощью этой базы, считает эксперт, турецкие войска и их союзники смогут установить полный контроль над транспортным сообщением в восточном и западном направлениях северо-востока Сирии. "Невзирая на то, что останки (Сулейман Шаха –ред.) были перенесены в близлежащий район, когда ИГИЛ* (признана террористической организацией и запрещена в РФ) совершила нападение на Кобани в предыдущие годы. Турки теперь хотят вернуть останки на первоначальное место в Кобани, неподалёку от моста Каракозак. Они требуют, чтобы площадь гробницы составляла 4 (кв. - ред.) км, несмотря на то, что раньше она ограничивалась несколькими метрами, с целью создания военной базы для её охраны", - считает Халдун. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20241209/manbidzh-1988106308.html
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в мире, россия, москва, башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Эксперт назвал предлог для вторжения Турции на северо-восток Сирии

Курдский академик Халдун: Турция использует защиту границы для вторжения в Сирию

© AP Photo / Lefteris PitarakisКонтролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 18 дек – РИА Новости. Турция использует защиту своей национальной безопасности, в частности касательно присутствия курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) вблизи южных границ республики, как предлог для вторжения в северо-восточные регионы соседней Сирии, выразил мнение в беседе с РИА Новости курдский академик Фарид Халдун.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уничтожение всех террористических организаций, включая РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ИГ* (ИГИЛ*, "Исламское государство"*), важно, чтобы защитить территориальную целостность Сирии. Кроме того, ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственного корреспондента сообщил, что вооруженные формирования так называемой "Сирийской национальной армии" (СНА) при поддержке Турции стягивают значительные подкрепления в район Манбиджа на северо-востоке сирийской провинции Алеппо для наступления на позиции курдских сил.
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9 декабря, 10:40
"Турция использует защиту своей национальной безопасности на южной границе с Сирией в качестве предлога для наземного военного вторжения на северо-восток Сирии. В частности, это касается её наступления на город Айн эль-Араб (Кобани – ред.). Она утверждает, что СДС связаны с Рабочей партией Курдистана, что неправда, так-как СДС является коалицией, в состав которой входят арабы, курды и даже некоторые ассирийские группировки", - сказал Халдун.
По мнению эксперта, Анкара также под предлогом защиты расположенной неподалёку от города Айн эль-Араб (Кобани) гробницы Сулейман Шаха (деда основателя Османской империи) может развернуть военную базу в районе Каракозакского моста, связывающего два берега реки Евфрат. С помощью этой базы, считает эксперт, турецкие войска и их союзники смогут установить полный контроль над транспортным сообщением в восточном и западном направлениях северо-востока Сирии.
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16 декабря, 00:55
"Невзирая на то, что останки (Сулейман Шаха –ред.) были перенесены в близлежащий район, когда ИГИЛ* (признана террористической организацией и запрещена в РФ) совершила нападение на Кобани в предыдущие годы. Турки теперь хотят вернуть останки на первоначальное место в Кобани, неподалёку от моста Каракозак. Они требуют, чтобы площадь гробницы составляла 4 (кв. - ред.) км, несмотря на то, что раньше она ограничивалась несколькими метрами, с целью создания военной базы для её охраны", - считает Халдун.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) на КПП возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Курды заявили об активизации ИГ* на северо-востоке Сирии
15 декабря, 06:23
 
В миреРоссияМоскваБашар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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