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Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/vtorzhenie-1989926512.html
Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область
Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 18.12.2024
Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область
Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 14 населенных пунктов Курской области,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:07:00+03:00
2024-12-18T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александрия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 14 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых батальонов ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасская Конопелька", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Колмаков, Куриловка, Марьевка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Погребки, Рубанщина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.
https://ria.ru/20241218/vsu-1989913328.html
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курская область, россия, александрия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александрия, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область

МО: ВС России нанесли поражение ВСУ в 14 населенных пунктах Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 отдельного диверсионного-разведывательного штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 отдельного диверсионного-разведывательного штурмового отряда Клуни добровольческого корпуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 отдельного диверсионного-разведывательного штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 14 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых батальонов ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасская Конопелька", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Колмаков, Куриловка, Марьевка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Погребки, Рубанщина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 365 тысяч человек
Вчера, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлександрияВооруженные силы Украины
 
 
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