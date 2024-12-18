Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область
МО: ВС России нанесли поражение ВСУ в 14 населенных пунктах Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 отдельного диверсионного-разведывательного штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 отдельного диверсионного-разведывательного штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 14 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых батальонов ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасская Конопелька", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Колмаков, Куриловка, Марьевка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Погребки, Рубанщина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.