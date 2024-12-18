https://ria.ru/20241218/vto-1989925306.html

США в 82-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров

США в 82-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров - РИА Новости, 18.12.2024

США в 82-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров

Соединенные Штаты Америки в 82-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:59:00+03:00

2024-12-18T14:59:00+03:00

2024-12-18T14:59:00+03:00

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всемирная торговая организация (вто)

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ЖЕНЕВА, 18 дек – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки в 82-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО, сообщил журналистам торговый источник в Женеве. "Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 82-м случаем, когда предложение начать процесс заполнения вакансий было заблокировано", - сообщил источник. По его данным, США повторили, что они не поддерживают предлагаемое решение о начале назначения членов апелляционного органа, поскольку их давние опасения по поводу урегулирования споров в ВТО остаются нерешенными. Источник добавил, что США высоко оценили объем проделанной работы по реформе урегулирования споров, но выразили сожаление по поводу того, что члены Совета "не воспользовались этой возможностью для проведения фундаментальной реформы". "США заявили, что у них нет уверенности в функционировании старой системы урегулирования споров в свете неконтролируемого превышения полномочий Апелляционным органом и последующими комиссиями, и что призывы к восстановлению Апелляционного органа подрывают коллективные усилия по реформированию", - заключил он. В начале марта члены Всемирной торговой организации по итогам министерской конференции в Абу-Даби подтвердили намерение договориться о реформе системы разрешения споров организации в течение текущего года. Позже в марте постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов заявил РИА Новости, что шансы на полное реформирование системы разрешения споров Всемирной торговой организации в 2024 году невелики, несмотря на некоторый прогресс в достижении этой цели. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.

https://ria.ru/20241129/vto-1986548769.html

https://ria.ru/20241116/ates-1984191117.html

https://ria.ru/20241104/elektromobili-1981796465.html

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сша, всемирная торговая организация (вто), в мире