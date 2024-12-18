Рейтинг@Mail.ru
США в 82-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/vto-1989925306.html
США в 82-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров
США в 82-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров - РИА Новости, 18.12.2024
США в 82-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров
Соединенные Штаты Америки в 82-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:59:00+03:00
2024-12-18T14:59:00+03:00
сша
всемирная торговая организация (вто)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_2b23ac5be06254b3637a7f6f2e81c8e1.jpg
ЖЕНЕВА, 18 дек – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки в 82-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО, сообщил журналистам торговый источник в Женеве. "Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 82-м случаем, когда предложение начать процесс заполнения вакансий было заблокировано", - сообщил источник. По его данным, США повторили, что они не поддерживают предлагаемое решение о начале назначения членов апелляционного органа, поскольку их давние опасения по поводу урегулирования споров в ВТО остаются нерешенными. Источник добавил, что США высоко оценили объем проделанной работы по реформе урегулирования споров, но выразили сожаление по поводу того, что члены Совета "не воспользовались этой возможностью для проведения фундаментальной реформы". "США заявили, что у них нет уверенности в функционировании старой системы урегулирования споров в свете неконтролируемого превышения полномочий Апелляционным органом и последующими комиссиями, и что призывы к восстановлению Апелляционного органа подрывают коллективные усилия по реформированию", - заключил он. В начале марта члены Всемирной торговой организации по итогам министерской конференции в Абу-Даби подтвердили намерение договориться о реформе системы разрешения споров организации в течение текущего года. Позже в марте постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов заявил РИА Новости, что шансы на полное реформирование системы разрешения споров Всемирной торговой организации в 2024 году невелики, несмотря на некоторый прогресс в достижении этой цели. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
https://ria.ru/20241129/vto-1986548769.html
https://ria.ru/20241116/ates-1984191117.html
https://ria.ru/20241104/elektromobili-1981796465.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_89bb05361e268e1b597feac4d0b4fe34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, всемирная торговая организация (вто), в мире
США, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
США в 82-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров

США в 82-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 18 дек – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки в 82-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО, сообщил журналистам торговый источник в Женеве.
"Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 82-м случаем, когда предложение начать процесс заполнения вакансий было заблокировано", - сообщил источник.
На Крепостном холме в Буде в Будапеште - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
ВТО высоко оценила экономическую стратегию отказавшейся от санкций Венгрии
29 ноября, 18:18
По его данным, США повторили, что они не поддерживают предлагаемое решение о начале назначения членов апелляционного органа, поскольку их давние опасения по поводу урегулирования споров в ВТО остаются нерешенными.
Источник добавил, что США высоко оценили объем проделанной работы по реформе урегулирования споров, но выразили сожаление по поводу того, что члены Совета "не воспользовались этой возможностью для проведения фундаментальной реформы".
"США заявили, что у них нет уверенности в функционировании старой системы урегулирования споров в свете неконтролируемого превышения полномочий Апелляционным органом и последующими комиссиями, и что призывы к восстановлению Апелляционного органа подрывают коллективные усилия по реформированию", - заключил он.
Участники 31-го саммита-форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Конференц-центре Лимы - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Страны АТЭС подтвердили желание реформировать ВТО
16 ноября, 21:22
В начале марта члены Всемирной торговой организации по итогам министерской конференции в Абу-Даби подтвердили намерение договориться о реформе системы разрешения споров организации в течение текущего года. Позже в марте постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов заявил РИА Новости, что шансы на полное реформирование системы разрешения споров Всемирной торговой организации в 2024 году невелики, несмотря на некоторый прогресс в достижении этой цели.
Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
Электромобиль Zeekr 001 на Международной выставке автомобильной индустрии - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Китай подал в ВТО дополнительный иск против мер ЕС по электромобилям
4 ноября, 14:54
 
СШАВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала