https://ria.ru/20241218/vsu-1989935300.html

Пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Курской области

Пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Курской области - РИА Новости, 18.12.2024

Пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Курской области

Пленный солдат ВСУ Александр Терези заявил, что его с сослуживцами обмануло командование при отступлении в Курской области. Его слова приводят "Известия"... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:54:00+03:00

2024-12-18T15:54:00+03:00

2024-12-18T15:54:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Александр Терези заявил, что его с сослуживцами обмануло командование при отступлении в Курской области. Его слова приводят "Известия". "Когда мы приехали, нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. <...> Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал, и мы выходили сами. Мы от своих отстали, нашли блиндаж и остались там, подошли ваши", — сказал он. В среду начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия владеет инициативой и наступает по всему фронту в ходе специальной военной операции, несмотря на помощь Запада Украине. Кроме того, он добавил, что в ответ на успехи России киевский режим в начале августа совершил террористическую атаку на Курскую область. Целью провокации он назвал информационный эффект для западных спонсоров. По словам Герасимова, Киев хотел оттянуть резервы российских войск из Донбасса, но этого не произошло.

https://ria.ru/20241218/ukraina-1989880916.html

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в мире, вооруженные силы украины, россия, украина, курская область