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Пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Курской области - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/vsu-1989935300.html
Пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Курской области
Пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Курской области - РИА Новости, 18.12.2024
Пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Курской области
Пленный солдат ВСУ Александр Терези заявил, что его с сослуживцами обмануло командование при отступлении в Курской области. Его слова приводят "Известия"... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:54:00+03:00
2024-12-18T15:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
курская область
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Александр Терези заявил, что его с сослуживцами обмануло командование при отступлении в Курской области. Его слова приводят "Известия". "Когда мы приехали, нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. &lt;...&gt; Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал, и мы выходили сами. Мы от своих отстали, нашли блиндаж и остались там, подошли ваши", — сказал он. В среду начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия владеет инициативой и наступает по всему фронту в ходе специальной военной операции, несмотря на помощь Запада Украине. Кроме того, он добавил, что в ответ на успехи России киевский режим в начале августа совершил террористическую атаку на Курскую область. Целью провокации он назвал информационный эффект для западных спонсоров. По словам Герасимова, Киев хотел оттянуть резервы российских войск из Донбасса, но этого не произошло.
https://ria.ru/20241218/ukraina-1989880916.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия, украина, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Курская область
Пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Курской области

Пленный ВСУ Терези рассказал об обмане при отступлении в Курской области

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Александр Терези заявил, что его с сослуживцами обмануло командование при отступлении в Курской области. Его слова приводят "Известия".

"Когда мы приехали, нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. <...> Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал, и мы выходили сами. Мы от своих отстали, нашли блиндаж и остались там, подошли ваши", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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В среду начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия владеет инициативой и наступает по всему фронту в ходе специальной военной операции, несмотря на помощь Запада Украине.

Кроме того, он добавил, что в ответ на успехи России киевский режим в начале августа совершил террористическую атаку на Курскую область. Целью провокации он назвал информационный эффект для западных спонсоров. По словам Герасимова, Киев хотел оттянуть резервы российских войск из Донбасса, но этого не произошло.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаКурская область
 
 
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