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Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 365 тысяч человек
Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 365 тысяч человек - РИА Новости, 18.12.2024
Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 365 тысяч человек
ВСУ с начала спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек - безвозвратно, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:11:00+03:00
2024-12-18T14:11:00+03:00
2024-12-18T14:19:00+03:00
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВСУ с начала спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек - безвозвратно, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Согласно материалам, представленным Герасимовым на брифинге с военными атташе иностранных государств, с начала спецоперации потери украинских войска составили 977 315 военнослужащих, в том числе безвозвратно - более 365 тысяч человек.
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Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Россия, Украина
Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 365 тысяч человек
Генштаб: ВСУ безвозвратно потеряли более 365 тысяч человек с начала СВО