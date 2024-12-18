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Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 365 тысяч человек - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 18.12.2024 (обновлено: 14:19 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/vsu-1989913328.html
Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 365 тысяч человек
Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 365 тысяч человек - РИА Новости, 18.12.2024
Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 365 тысяч человек
ВСУ с начала спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек - безвозвратно, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:11:00+03:00
2024-12-18T14:19:00+03:00
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
россия
украина
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВСУ с начала спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек - безвозвратно, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Согласно материалам, представленным Герасимовым на брифинге с военными атташе иностранных государств, с начала спецоперации потери украинских войска составили 977 315 военнослужащих, в том числе безвозвратно - более 365 тысяч человек.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, валерий герасимов, россия, украина
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Россия, Украина
Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 365 тысяч человек

Генштаб: ВСУ безвозвратно потеряли более 365 тысяч человек с начала СВО

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВСУ с начала спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек - безвозвратно, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Согласно материалам, представленным Герасимовым на брифинге с военными атташе иностранных государств, с начала спецоперации потери украинских войска составили 977 315 военнослужащих, в том числе безвозвратно - более 365 тысяч человек.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Генштаб рассказал о наступлении по всему фронту
Вчера, 13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВалерий ГерасимовРоссияУкраина
 
 
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