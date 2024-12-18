https://ria.ru/20241218/vsu-1989913328.html

Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 365 тысяч человек

Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 365 тысяч человек - РИА Новости, 18.12.2024

Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 365 тысяч человек

ВСУ с начала спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек - безвозвратно, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:11:00+03:00

2024-12-18T14:11:00+03:00

2024-12-18T14:19:00+03:00

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

россия

украина

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВСУ с начала спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек - безвозвратно, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Согласно материалам, представленным Герасимовым на брифинге с военными атташе иностранных государств, с начала спецоперации потери украинских войска составили 977 315 военнослужащих, в том числе безвозвратно - более 365 тысяч человек.

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