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Жительница Курской области рассказала, как ночевала на улице из-за ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 18.12.2024 (обновлено: 11:47 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/vsu-1989857753.html
Жительница Курской области рассказала, как ночевала на улице из-за ВСУ
Жительница Курской области рассказала, как ночевала на улице из-за ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
Жительница Курской области рассказала, как ночевала на улице из-за ВСУ
Мирная жительница из недавно освобожденного села Плехово Суджанского района Курской области Нина Крюкова рассказали РИА Новости, как ей приходилось ночевать на... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:07:00+03:00
2024-12-18T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 18 дек - РИА Новости. Мирная жительница из недавно освобожденного села Плехово Суджанского района Курской области Нина Крюкова рассказали РИА Новости, как ей приходилось ночевать на улице в кустах, чтобы скрыться от украинских военнослужащих и дронов ВСУ. Собеседница агентства и ее сестра-пенсионерка сейчас находятся в пункте временного размещения, куда их привезли на днях. По ее словам, они вместе с сыном и сестрой были вынуждены покинуть дома и ночевать в буквальном смысле "в кустах", потому что военнослужащие ВСУ сначала стучали в двери и разбивали окна, а после и вовсе стреляли по жилой постройке и сожгли большинство домов в селе. "В своем доме мы вышли в огород, в огороде тоже кусты там, и мы там прятались. Ни единственного дня не было, чтобы мы ночевали в доме. Мы ночевали на улице, то есть в огороде, в кустах", - вспоминает она. Наутро же, отметила женщина, она и ее родные ненадолго возвращались обратно в дом, чтобы справиться по хозяйству, а потом вновь прятались. Подразделения группировки российских войск "Север" освободили приграничные населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области, сообщило Минобороны РФ в опубликованной 11 декабря сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241218/svo-1989832092.html
https://ria.ru/20241218/prestuplenie-1989823714.html
https://ria.ru/20241215/selo-1989331675.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Жительница Курской области рассказала, как ночевала на улице из-за ВСУ

Жительница Курской области Крюкова ночевала на улице, прячась от ВСУ

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 18 дек - РИА Новости. Мирная жительница из недавно освобожденного села Плехово Суджанского района Курской области Нина Крюкова рассказали РИА Новости, как ей приходилось ночевать на улице в кустах, чтобы скрыться от украинских военнослужащих и дронов ВСУ.
Собеседница агентства и ее сестра-пенсионерка сейчас находятся в пункте временного размещения, куда их привезли на днях. По ее словам, они вместе с сыном и сестрой были вынуждены покинуть дома и ночевать в буквальном смысле "в кустах", потому что военнослужащие ВСУ сначала стучали в двери и разбивали окна, а после и вовсе стреляли по жилой постройке и сожгли большинство домов в селе.
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"В своем доме мы вышли в огород, в огороде тоже кусты там, и мы там прятались. Ни единственного дня не было, чтобы мы ночевали в доме. Мы ночевали на улице, то есть в огороде, в кустах", - вспоминает она.
Наутро же, отметила женщина, она и ее родные ненадолго возвращались обратно в дом, чтобы справиться по хозяйству, а потом вновь прятались.
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили приграничные населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области, сообщило Минобороны РФ в опубликованной 11 декабря сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Жительница освобожденного курского села рассказала, как все ждали ВС России
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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