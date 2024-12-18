https://ria.ru/20241218/vov-1989993983.html

Анохин вручил медаль "Патриот Смоленщины" ветерану ВОВ

Анохин вручил медаль "Патриот Смоленщины" ветерану ВОВ - РИА Новости, 18.12.2024

Анохин вручил медаль "Патриот Смоленщины" ветерану ВОВ

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в среду на VIII Съезде патриотов Смоленщины вручил медаль "Патриот Смоленщины" ветерану Великой Отечественной войны РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:07:00+03:00

2024-12-18T20:07:00+03:00

2024-12-18T20:07:00+03:00

смоленская область

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в среду на VIII Съезде патриотов Смоленщины вручил медаль "Патриот Смоленщины" ветерану Великой Отечественной войны Виктору Якунину. "На съезде вручил медаль "Патриот Смоленщины" ветерану Великой Отечественной войны Виктору Васильевичу Якунину. Он ушел на фронт добровольцем в 16 лет. Служил командиром зенитного орудия и участвовал в Вяземской операции, освобождении Польши, Восточной Пруссии. Победу встретил в Варшаве. В этом году Виктору Васильевичу исполнилось 98 лет, но, несмотря почтенный на возраст, продолжает общественную работу в Смоленском городском совете ветеранов, регулярно встречается с бойцами СВО и школьниками. Областной награды удостоен и руководитель поискового отряда "Хослав" Андрей Алексеевич Волоцуев", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Также он вручил благодарственные письма главы государства за активное участие в общественно-политической жизни страны пяти смолянам: директору "Молодежного центра музея им. Адмирала Нахимова" Антону Бардину, директору "Вяземского железнодорожного техникума" Илье Степаненкову, председателю регионального отделения "Российского Красного Креста" Алексею Масляному, начальнику Главного управления по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Елене Александровне Поселевой. "Также награду депутата Смоленской областной Думы и руководителя регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Егора Евгеньевича Цыганова передал его матери – Татьяне Валерьевне. Сам Егор недавно подписал контракт и проходит сейчас подготовку для выполнения боевых задач на СВО", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20241218/anokhin-1989993088.html

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смоленская область, василий анохин, российский красный крест, смоленская областная дума, молодая гвардия единой россии