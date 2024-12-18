https://ria.ru/20241218/volodin-1989898335.html
Володин рассказал о работе Госдумы в 2024 году
Володин рассказал о работе Госдумы в 2024 году - РИА Новости, 18.12.2024
Володин рассказал о работе Госдумы в 2024 году
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в 2024 году палата рассмотрела 1086 законодательных инициатив, было принято 564 закона, за осеннюю сессию - РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:18:00+03:00
2024-12-18T13:18:00+03:00
2024-12-18T13:18:00+03:00
политика
вячеслав володин
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в 2024 году палата рассмотрела 1086 законодательных инициатив, было принято 564 закона, за осеннюю сессию - 233 закона. "В 2024 году… Государственная Дума рассмотрела 1086 законодательных инициатив, вот конкретные цифры: …за этот год из вот этого большого количества законодательных инициатив было принято 564 федеральных закона, в течение осенней сессии было принято 233 закона, из них22 % составляют социально значимые, 68% - прямого действия", - сказал он на пленарном заседании.
https://ria.ru/20241218/gosduma-1989859219.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о работе Госдумы в 2024 году
Володин заявил, что в 2024 году Госдума приняла 564 закона