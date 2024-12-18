https://ria.ru/20241218/voennye-1989818303.html

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 18.12.2024

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили взводный опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T05:06:00+03:00

2024-12-18T05:06:00+03:00

2024-12-18T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 18 дек - РИА Новости. Артиллеристы из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили взводный опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе разведывательно-поисковых действий силами воздушной разведки группировки "Днепр" в заброшенном доме на правом берегу Днепра в Херсонской области был обнаружен взводный опорный пункт ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты цели были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Личный состав батареи гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по выявленному взводному опорному пункту противника", - сообщили в оборонном ведомстве. После того как цель была поражена, расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие. Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20241217/svo-1989654159.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность