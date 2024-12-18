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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/voennye-1989818303.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 18.12.2024
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили взводный опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:06:00+03:00
2024-12-18T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 18 дек - РИА Новости. Артиллеристы из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили взводный опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе разведывательно-поисковых действий силами воздушной разведки группировки "Днепр" в заброшенном доме на правом берегу Днепра в Херсонской области был обнаружен взводный опорный пункт ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты цели были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Личный состав батареи гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по выявленному взводному опорному пункту противника", - сообщили в оборонном ведомстве. После того как цель была поражена, расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие. Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20241217/svo-1989654159.html
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днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области

Минобороны сообщило об уничтожении взводного опорного пункта ВСУ под Херсоном

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 дек - РИА Новости. Артиллеристы из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили взводный опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе разведывательно-поисковых действий силами воздушной разведки группировки "Днепр" в заброшенном доме на правом берегу Днепра в Херсонской области был обнаружен взводный опорный пункт ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты цели были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Личный состав батареи гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по выявленному взводному опорному пункту противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
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17 декабря, 12:36
После того как цель была поражена, расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие.
Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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