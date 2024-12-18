Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области
Минобороны сообщило об уничтожении взводного опорного пункта ВСУ под Херсоном
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 дек - РИА Новости. Артиллеристы из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили взводный опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе разведывательно-поисковых действий силами воздушной разведки группировки "Днепр" в заброшенном доме на правом берегу Днепра в Херсонской области был обнаружен взводный опорный пункт ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты цели были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Личный состав батареи гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по выявленному взводному опорному пункту противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
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После того как цель была поражена, расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие.
Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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