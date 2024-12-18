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Руденя определил приоритеты работы с подрастающим поколением Верхневолжья - РИА Новости, 18.12.2024
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Тверская область
 
16:11 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/verkhnevolzhe-1989942336.html
Руденя определил приоритеты работы с подрастающим поколением Верхневолжья
Руденя определил приоритеты работы с подрастающим поколением Верхневолжья - РИА Новости, 18.12.2024
Руденя определил приоритеты работы с подрастающим поколением Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил приоритеты работы с подрастающим поколением на заседании Координационного совета по взаимодействию с... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:11:00+03:00
2024-12-18T16:11:00+03:00
тверская область
тверь
россия
игорь руденя
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил приоритеты работы с подрастающим поколением на заседании Координационного совета по взаимодействию с "Движением первых" в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду в Областном молодежном центре в Твери состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в Тверской области, посвященное итогам работы организации в регионе в 2024 году и задачам на 2025-й. "За достаточно короткое время движение стало мощной организацией детей и молодежи, объединяющей в нашем регионе свыше 58 с половиной тысяч участников. "Движение первых" поддерживает ребят в их стремлении приносить пользу своему региону и стране. Это участие в поддержке наших бойцов на передовой и в помощи старшему поколению, в добровольческих и экологических проектах. Ведется большая работа, чтобы с ранних лет наши дети чувствовали себя частью Тверской области и всей России. Очень важно сделать так, чтобы наши дети гордились тем, что являются наследниками богатейшей истории и культуры, хранителями нравственных, патриотических и семейных ценностей", - цитирует пресс-служба Руденю. В Тверской области действуют 530 первичных отделений во всех муниципальных образованиях – при школах, колледжах, вузах, молодежных центрах и учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Проекты тверских активистов движения вошли в число ведущих практик в стране. Представители Верхневолжья приняли участие более чем в 50 всероссийских мероприятиях движения. Преимущественно, это события патриотической направленности, а также связанные с популяризацией здорового образа жизни, волонтерством, экологическим просвещением. В продолжение темы Руденя предложил расширить реализацию проекта, нацеленного на широкое информирование молодежи о героях тверской земли, именами которых названы улицы в населенных пунктах области. Среди них должны быть участники специальной военной операции, считает глава региона. Еще одно предложение, поддержанное советом, – участие активистов в поисковой работе и создание в регионе музея, посвященного этой работе. Важным Руденя назвал участие активистов "Движения первых" в воспитательной работе, особенно с "трудными" подростками. Подобный опыт был в советское время, когда таких ребят брали на поруки, помогали проявить себя в спорте, творчестве, в общественно полезной деятельности. Еще один приоритет для организации – работа по укреплению среди молодежи семейных ценностей, формирование нацеленности на создание больших, крепких семей.
https://ria.ru/20241217/verkhnevolzhe-1989731781.html
https://ria.ru/20241217/verkhnevolzhe-1989730911.html
https://ria.ru/20241210/tver-1988486542.html
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тверь, россия, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Россия, Игорь Руденя
Руденя определил приоритеты работы с подрастающим поколением Верхневолжья

Губернатор Руденя определил приоритеты работы с подрастающим поколением

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя определил приоритеты работы с подрастающим поколением Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил приоритеты работы с подрастающим поколением Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил приоритеты работы с подрастающим поколением на заседании Координационного совета по взаимодействию с "Движением первых" в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду в Областном молодежном центре в Твери состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в Тверской области, посвященное итогам работы организации в регионе в 2024 году и задачам на 2025-й.
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"За достаточно короткое время движение стало мощной организацией детей и молодежи, объединяющей в нашем регионе свыше 58 с половиной тысяч участников. "Движение первых" поддерживает ребят в их стремлении приносить пользу своему региону и стране. Это участие в поддержке наших бойцов на передовой и в помощи старшему поколению, в добровольческих и экологических проектах. Ведется большая работа, чтобы с ранних лет наши дети чувствовали себя частью Тверской области и всей России. Очень важно сделать так, чтобы наши дети гордились тем, что являются наследниками богатейшей истории и культуры, хранителями нравственных, патриотических и семейных ценностей", - цитирует пресс-служба Руденю.
В Тверской области действуют 530 первичных отделений во всех муниципальных образованиях – при школах, колледжах, вузах, молодежных центрах и учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта.
Проекты тверских активистов движения вошли в число ведущих практик в стране.
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Представители Верхневолжья приняли участие более чем в 50 всероссийских мероприятиях движения. Преимущественно, это события патриотической направленности, а также связанные с популяризацией здорового образа жизни, волонтерством, экологическим просвещением.
В продолжение темы Руденя предложил расширить реализацию проекта, нацеленного на широкое информирование молодежи о героях тверской земли, именами которых названы улицы в населенных пунктах области. Среди них должны быть участники специальной военной операции, считает глава региона.
Еще одно предложение, поддержанное советом, – участие активистов в поисковой работе и создание в регионе музея, посвященного этой работе.
Важным Руденя назвал участие активистов "Движения первых" в воспитательной работе, особенно с "трудными" подростками. Подобный опыт был в советское время, когда таких ребят брали на поруки, помогали проявить себя в спорте, творчестве, в общественно полезной деятельности.
Еще один приоритет для организации – работа по укреплению среди молодежи семейных ценностей, формирование нацеленности на создание больших, крепких семей.
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Тверская областьТверьРоссияИгорь Руденя
 
 
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