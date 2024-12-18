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Глава центра "Вектор" рассказал, кому необходимо привиться от оспы обезьян - РИА Новости, 18.12.2024
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05:39 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/vaktsinatsiya-1989820023.html
Глава центра "Вектор" рассказал, кому необходимо привиться от оспы обезьян
Глава центра "Вектор" рассказал, кому необходимо привиться от оспы обезьян - РИА Новости, 18.12.2024
Глава центра "Вектор" рассказал, кому необходимо привиться от оспы обезьян
Необходимости вводить всеобщую вакцинацию от оспы обезьян в России нет, так как было зарегистрировано лишь несколько случаев, но нужно защитить медицинских... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:39:00+03:00
2024-12-18T05:39:00+03:00
общество
россия
александр агафонов (мчс рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Необходимости вводить всеобщую вакцинацию от оспы обезьян в России нет, так как было зарегистрировано лишь несколько случаев, но нужно защитить медицинских работников, а также прививать тех, кто контактировал с заболевшими, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Агафонов. "Всеобщую вакцинацию, такую же, как была у нас в 60-70-е годы прошлого века, сейчас вводить необходимости нет. В России зарегистрировано всего несколько случаев заражения оспой обезьян. Однако необходимо защитить медиков, которые должны работать с заболевшими, людей, которые проводят лабораторную диагностику или научные исследования, а также прививать всех, кто контактировал с заболевшим. Такая задача будет стоять всегда", - сказал Агафонов. Современная противооспенная вакцина, разработанная специалистами центра "Вектор", "ОртопоксВАК" зарегистрирована в настоящее время в России, она эффективна в том числе и против оспы обезьян.
https://ria.ru/20241216/germanija-1989484678.html
россия
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общество, россия, александр агафонов (мчс рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Александр Агафонов (МЧС РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Глава центра "Вектор" рассказал, кому необходимо привиться от оспы обезьян

Глава центра "Вектор": необходимости вводить вакцинацию от оспы обезьян нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудники на линии розлива инъекционных препаратов
Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Необходимости вводить всеобщую вакцинацию от оспы обезьян в России нет, так как было зарегистрировано лишь несколько случаев, но нужно защитить медицинских работников, а также прививать тех, кто контактировал с заболевшими, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Агафонов.
"Всеобщую вакцинацию, такую же, как была у нас в 60-70-е годы прошлого века, сейчас вводить необходимости нет. В России зарегистрировано всего несколько случаев заражения оспой обезьян. Однако необходимо защитить медиков, которые должны работать с заболевшими, людей, которые проводят лабораторную диагностику или научные исследования, а также прививать всех, кто контактировал с заболевшим. Такая задача будет стоять всегда", - сказал Агафонов.
Современная противооспенная вакцина, разработанная специалистами центра "Вектор", "ОртопоксВАК" зарегистрирована в настоящее время в России, она эффективна в том числе и против оспы обезьян.
Врачи - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян
16 декабря, 15:37
 
ОбществоРоссияАлександр Агафонов (МЧС РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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