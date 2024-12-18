https://ria.ru/20241218/vaktsinatsiya-1989820023.html

Глава центра "Вектор" рассказал, кому необходимо привиться от оспы обезьян

Глава центра "Вектор" рассказал, кому необходимо привиться от оспы обезьян - РИА Новости, 18.12.2024

Глава центра "Вектор" рассказал, кому необходимо привиться от оспы обезьян

Необходимости вводить всеобщую вакцинацию от оспы обезьян в России нет, так как было зарегистрировано лишь несколько случаев, но нужно защитить медицинских... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T05:39:00+03:00

2024-12-18T05:39:00+03:00

2024-12-18T05:39:00+03:00

общество

россия

александр агафонов (мчс рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Необходимости вводить всеобщую вакцинацию от оспы обезьян в России нет, так как было зарегистрировано лишь несколько случаев, но нужно защитить медицинских работников, а также прививать тех, кто контактировал с заболевшими, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Агафонов. "Всеобщую вакцинацию, такую же, как была у нас в 60-70-е годы прошлого века, сейчас вводить необходимости нет. В России зарегистрировано всего несколько случаев заражения оспой обезьян. Однако необходимо защитить медиков, которые должны работать с заболевшими, людей, которые проводят лабораторную диагностику или научные исследования, а также прививать всех, кто контактировал с заболевшим. Такая задача будет стоять всегда", - сказал Агафонов. Современная противооспенная вакцина, разработанная специалистами центра "Вектор", "ОртопоксВАК" зарегистрирована в настоящее время в России, она эффективна в том числе и против оспы обезьян.

https://ria.ru/20241216/germanija-1989484678.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, александр агафонов (мчс рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)