Рейтинг@Mail.ru
В "Векторе" рассказали о российской вакцине от оспы - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 18.12.2024 (обновлено: 09:07 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/vaktsina-1989832495.html
В "Векторе" рассказали о российской вакцине от оспы
В "Векторе" рассказали о российской вакцине от оспы - РИА Новости, 18.12.2024
В "Векторе" рассказали о российской вакцине от оспы
Разработанная ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора вакцина от оспы не вызывает серьезных побочных эффектов, есть лишь боль в месте укола и небольшая температура,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:05:00+03:00
2024-12-18T09:07:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
александр агафонов (мчс рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа
оспа обезьян
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Разработанная ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора вакцина от оспы не вызывает серьезных побочных эффектов, есть лишь боль в месте укола и небольшая температура, которая говорит об успешной иммунизации, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов. "Первая фаза клинических испытаний показала, что новая вакцина безвредна. Среди побочных эффектов - небольшая температура, что, можно сказать, даже хорошо, так как это говорит об успешной иммунизации, а также боль в месте укола. В целом серьезных побочных реакций нет", - сказал Агафонов. Он уточнил, что вакцина - однокомпонентная, то есть вводится один раз. Современная противооспенная вакцина "ОртопоксВАК" зарегистрирована в настоящее время в России, она эффективна и против оспы обезьян.
https://ria.ru/20241218/vaktsinatsiya-1989820023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, александр агафонов (мчс рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа, оспа обезьян, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Александр Агафонов (МЧС РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Оспа, Оспа обезьян, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
В "Векторе" рассказали о российской вакцине от оспы

Агафонов: у российской вакцины от оспы нет серьезных побочных эффектов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Разработанная ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора вакцина от оспы не вызывает серьезных побочных эффектов, есть лишь боль в месте укола и небольшая температура, которая говорит об успешной иммунизации, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов.
«
"Первая фаза клинических испытаний показала, что новая вакцина безвредна. Среди побочных эффектов - небольшая температура, что, можно сказать, даже хорошо, так как это говорит об успешной иммунизации, а также боль в месте укола. В целом серьезных побочных реакций нет", - сказал Агафонов.
Он уточнил, что вакцина - однокомпонентная, то есть вводится один раз.
Современная противооспенная вакцина "ОртопоксВАК" зарегистрирована в настоящее время в России, она эффективна и против оспы обезьян.
Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Глава центра "Вектор" рассказал, кому необходимо привиться от оспы обезьян
Вчера, 05:39
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАлександр Агафонов (МЧС РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОспаОспа обезьянГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала