https://ria.ru/20241218/vaktsina-1989832495.html
В "Векторе" рассказали о российской вакцине от оспы
В "Векторе" рассказали о российской вакцине от оспы - РИА Новости, 18.12.2024
В "Векторе" рассказали о российской вакцине от оспы
Разработанная ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора вакцина от оспы не вызывает серьезных побочных эффектов, есть лишь боль в месте укола и небольшая температура,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:05:00+03:00
2024-12-18T09:05:00+03:00
2024-12-18T09:07:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
александр агафонов (мчс рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа
оспа обезьян
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Разработанная ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора вакцина от оспы не вызывает серьезных побочных эффектов, есть лишь боль в месте укола и небольшая температура, которая говорит об успешной иммунизации, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов. "Первая фаза клинических испытаний показала, что новая вакцина безвредна. Среди побочных эффектов - небольшая температура, что, можно сказать, даже хорошо, так как это говорит об успешной иммунизации, а также боль в месте укола. В целом серьезных побочных реакций нет", - сказал Агафонов. Он уточнил, что вакцина - однокомпонентная, то есть вводится один раз. Современная противооспенная вакцина "ОртопоксВАК" зарегистрирована в настоящее время в России, она эффективна и против оспы обезьян.
https://ria.ru/20241218/vaktsinatsiya-1989820023.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, александр агафонов (мчс рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа, оспа обезьян, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Александр Агафонов (МЧС РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Оспа, Оспа обезьян, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
В "Векторе" рассказали о российской вакцине от оспы
Агафонов: у российской вакцины от оспы нет серьезных побочных эффектов