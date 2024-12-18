https://ria.ru/20241218/vaktsina-1989832495.html

В "Векторе" рассказали о российской вакцине от оспы

В "Векторе" рассказали о российской вакцине от оспы - РИА Новости, 18.12.2024

В "Векторе" рассказали о российской вакцине от оспы

Разработанная ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора вакцина от оспы не вызывает серьезных побочных эффектов, есть лишь боль в месте укола и небольшая температура,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:05:00+03:00

2024-12-18T09:05:00+03:00

2024-12-18T09:07:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

александр агафонов (мчс рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оспа

оспа обезьян

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Разработанная ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора вакцина от оспы не вызывает серьезных побочных эффектов, есть лишь боль в месте укола и небольшая температура, которая говорит об успешной иммунизации, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов. "Первая фаза клинических испытаний показала, что новая вакцина безвредна. Среди побочных эффектов - небольшая температура, что, можно сказать, даже хорошо, так как это говорит об успешной иммунизации, а также боль в месте укола. В целом серьезных побочных реакций нет", - сказал Агафонов. Он уточнил, что вакцина - однокомпонентная, то есть вводится один раз. Современная противооспенная вакцина "ОртопоксВАК" зарегистрирована в настоящее время в России, она эффективна и против оспы обезьян.

https://ria.ru/20241218/vaktsinatsiya-1989820023.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, александр агафонов (мчс рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа, оспа обезьян, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"