"Узбекистан 24" не распространял информацию по делу об убийстве Кириллова
"Узбекистан 24" не распространял информацию о подозреваемом в убийстве Кириллова
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РоссииПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 18 дек – РИА Новости. Телеканал "Узбекистан 24" не распространял информацию о подробностях в деле задержанного гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщил РИА Новости представитель телеканала.
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Мы такую информацию не давали
По его словам, данные новости распространил анонимный Telegram-канал ozbekistonne (O"zbekiston 24), который не имеет никакого отношения к телеканалу. "Наши новости распространятся в Telegram-канале mtrkuzofficial, это наш официальный ресурс", - добавил собеседник агентства.
Ранее некоторые российские СМИ со ссылкой на указанный телеканал сообщили, что узбекская сторона незамедлительно по получении соответствующего запроса отправила в Москву имеющиеся у нее данные о задержанном в России соотечественнике, подозреваемом в убийстве Кириллова. СМИ со ссылкой на телеканал также сообщили, что задержанный не поддерживал связей с террористическими организациями и не привлекался к ответственности у себя на родине в Узбекистане.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.