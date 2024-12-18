https://ria.ru/20241218/uzbekistan-1989929792.html

"Узбекистан 24" не распространял информацию по делу об убийстве Кириллова

"Узбекистан 24" не распространял информацию по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

"Узбекистан 24" не распространял информацию по делу об убийстве Кириллова

Телеканал "Узбекистан 24" не распространял информацию о подробностях в деле задержанного гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:28:00+03:00

2024-12-18T15:28:00+03:00

2024-12-18T16:18:00+03:00

россия

узбекистан

москва

игорь кириллов

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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ТАШКЕНТ, 18 дек – РИА Новости. Телеканал "Узбекистан 24" не распространял информацию о подробностях в деле задержанного гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщил РИА Новости представитель телеканала. По его словам, данные новости распространил анонимный Telegram-канал ozbekistonne (O"zbekiston 24), который не имеет никакого отношения к телеканалу. "Наши новости распространятся в Telegram-канале mtrkuzofficial, это наш официальный ресурс", - добавил собеседник агентства. Ранее некоторые российские СМИ со ссылкой на указанный телеканал сообщили, что узбекская сторона незамедлительно по получении соответствующего запроса отправила в Москву имеющиеся у нее данные о задержанном в России соотечественнике, подозреваемом в убийстве Кириллова. СМИ со ссылкой на телеканал также сообщили, что задержанный не поддерживал связей с террористическими организациями и не привлекался к ответственности у себя на родине в Узбекистане. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989906323.html

https://ria.ru/20241218/terakt-1989839514.html

россия

узбекистан

москва

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россия, узбекистан, москва, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве, в мире